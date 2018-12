Timova osebnost leta ubiti in zaprti novinarji in novinarke

Sprva so imenovali "moške leta"

Ameriška revija Time je za osebnost leta 2018 izbrala ubite in zaprte novinarje in novinarke. Revija je na štirih različnih naslovnicah prikazala novinarje iz različnih delov sveta.

Na eni je prikazan Džamal Hašokdži, savdski novinar, ki je bil v začetku oktobra ubit v savdskem konzulatu v Carigradu. Na drugi je fotografija osebja ameriškega časopisa Capital Gazette, katerih pet zaposlenih je bilo letos ubitih v strelskem pohodu, na preostalih dveh naslovnicah pa so prikazani Maria Ressa, urednica filipinskega novičarskega portala Rappler, kritičnega do državnega vodstva, ter Va Lon (Wa Lone) in Čav So U (Kyaw Soe Oo), Reutersova novinarja, zaprta v Mjanmaru zaradi preiskovanja pokola Rohingov.

Time je po poročanju BBC-ja pojasnil, da so omenjene novinarje izbrali, zaradi "velikega tveganja v zasledovanju večje resnice, nepopolnega, a ključnega iskanja dejstev, zaradi tega, ker so spregovorili in dvignili glas".

Lani je revija za osebnost leta izbrala ženske in moške, ki so spregovorili zoper spolne zlorabe in nadlegovanja.

Tradicija od leta 1927

Timova tradicija imenovanja osebnosti leta sega v leto 1927, ko se je iskalo "moškega leta". Osebnost leta pomeni priznanje za nekoga, ki "je najbolj vplival oz. vplivala na dogodke leta".

V veliki večini primerov so bile za osebnosti leta izbrani posamezniki, ne pa vedno. Leta 2014 so bili tako izbrani "borci proti eboli", leta 2011 pa je bil osebnost leta "protestnik", s čimer je revija poudarila pomen t. i. arabske pomladi. Kot so sporočili v reviji, so se v petdesetih letih 20. stoletja odločili, da bodo kot osebnost leta lahko izbrane tudi skupine, ne le posamezniki.

Med drugim so bili za osebnost leta izbrani "Madžari" leta 1956, kasneje tudi "znanstveniki" in "Američani, mlajši od 25 let". Leta 2006 se je osebnost leta imenovala "vi", s čimer so želeli poudariti pomen spletnih vsebin, ki jih ustvarjajo uporabniki.

