Twitter je trajno suspendiral teoretika zarot Alexa Jonesa in portal InfoWars

Jones širi laži in teorije zarote

7. september 2018 ob 11:14

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriško podjetje Twitter je na svojem družbenem omrežju v četrtek dokončno suspendiralo ameriškega ustvarjalca teorij zarot Alexa Jonesa in njegov medij InfoWars zaradi, kot so dejali, agresivnega odnosa.

Jonesove vsebine je s svojih platform prejšnji mesec izbrisalo več spletnih velikanov, vključno z YouTubom in Facebookom, pri čemer so se sklicevali na sovražni govor. Twitter je Jonesu in njegovemu mediju sicer že avgusta začasno blokiral dostop in objave. Jones je ta podjetja obtožil cenzure.

Jones je znan po lažnih novicah in norih teorijah zarote, predvsem, kot poroča BBC, proti liberalcem, muslimanom in priseljencem, pa tudi o terorističnih napadih 11. septembra 2001 ali pokolu otrok na osnovni šoli Sandy Hook v Newtownu leta 2012. Trenutno ga tožijo starši dveh otrok, ubitih v napadu, ki ga je Jones večkrat označil za izmišljotino. V strelskem pohodu je bilo ubitih 20 otrok, mlajših od sedem let, in šest odraslih.

Jones: Demokrati bodo začeli vojno

Julija je na Twitterju, kjer je imel 850.000 sledilcev, zapisal, da nameravajo demokrati sprožiti državljansko vojno 4. julija, na dan neodvisnosti. Lani je tvitnil, da muslimani v Angliji zahtevajo, da kraljica bodisi prestopi v islam bodisi zapusti državo. Pri tem se je njegov InfoWars skliceval na prispevek ameriške televizije CNN iz leta 2009 o skupini pod vodstvom radikalnega islamskega pridigarja Anjema Choudaryja, ki v zaporu prestaja 5,5-letno zaporno kazen zaradi izražanja podpore t. i. Islamski državi (IS).

Jones je dejal tudi, da je transspolnost načrt ameriške obveščevalne službe Cia za "depopulacijo človeštva" in da je "normalizacija duševnih težav" "zla pedofilska zarota seksualizirati in uničiti otroke".

Leta 2013 je tedanjega ameriškega predsednika Baracka Obamo označil za "svetovnega vodjo Al Kaide", pozneje pa ga je obtožil oboroževanja IS-ja, poroča BBC.

Leta 2016, tik pred ameriškimi predsedniškimi volitvami, pa je Jones "poročal", da je demokratska kandidatka Hillary Clinton spolno zlorabljala otroke v satanističnih obredih in jih ubijala ter razkosala v kleti picerije v Washingtonu.

Twitter: Ne zatiramo konservativnih stališč

Ameriški konservativci se medtem pritožujejo, da njihova stališča zatirajo na spletnih družbenih omrežjih. Izvršni direktor Twitterja Jack Dorsey je v sredo v ameriškem kongresu zavračal obtožbe republikancev, da Twitter zatira konservativna mnenja, in zagotovil, da jih politika ne zanima.

B. V.