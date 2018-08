Uber išče nove priložnosti v kolesih in skirojih

27. avgust 2018 ob 22:01

Ponudnik prevozov Uber je sprejel odločitev, da se bo v prihodnosti manj osredotočal na storitve z avtomobili in več na razvoj električnih skirojev in izposojevalnic koles.

Direktor Uberja Dara Kosrovshahi je dejal, da so določena prevozna sredstva preprosto primernejša za vožnjo po mestu od avtomobilov. Ob tem je napovedal, da bodo ljudje v prihodnosti delali pogostejša in krajša potovanja. "Med prometno konico je izredno neučinkovito, če tona kovinske gmote pelje eno osebo deset ulic naprej," je dejal za Financial Times.

Ob tem je priznal, da se odločitev v finančnem smislu družbi kratkoročno ne bo obrestovala, "strateško pa bo družbo pripeljala tja, kamor želimo".

Električna kolesa Jump

Uber je lani videl kot dobro priložnost naložbe v podjetja za izdelovanje koles – njihova električna kolesa Jump so recimo že na trgu v osmih ameriških mestih, med njimi tudi v New Yorku in Washingtonu, kmalu pa bodo tudi v Berlinu.

Med drugim so združili svoje moči s podjetjem Lime-S, ki proizvaja električne skiroje, zanima pa ga tudi področje javnega prevoza in prevoza tovora.

Kosrovshahi priznava, da Uber za vožnjo po isti poti z izposojanjem koles zasluži manj kot z avtomobilskim prevozom, da pa se s tem ne obremenjujejo preveč, saj uporabniki Uberja uporabljajo njihovo aplikacijo pogosteje in za krajše poti.

Uber je zaradi številnih škandalov – med drugim je podjetje marca letos ustavilo testiranje samovoznih avtomobilov v Severni Ameriki, potem ko je eno izmed vozil do smrti povozilo peško, ki je cesto prečkala na prehodu za pešce – lani izgubil 4,5 milijarde dolarjev.

Dohodki s taksističnimi storitvami družbe sicer naraščajo, je imel pa Uber kar nekaj stroškov s širitvijo podjetja na nova področja, kot sta izposoja koles in dostava hrane.

