V Braziliji zaradi nasilja nad ženskami aretirali 157 moških

Ključna baza podatkov z vzorci DNK zločincev

25. avgust 2018 ob 21:30

Brasília - MMC RTV SLO, STA

Brazilska policija je v petek izvedla obsežno operacijo po vsej državi, v kateri je zaradi umorov in nasilja nad ženskami aretirala 157 moških, skupno pa več kot tisoč ljudi.

Operacijo Cronos, v kateri je sodelovalo okoli 6.600 policistov, so začeli načrtovati julija. Zaradi zločinov, uperjenih proti ženskam, so aretirali 157 ljudi, od tega 14 zaradi femicida ali uboja ženske zaradi njenega spola, poroča Deutsche Welle. Oblasti so ob tem napovedale nadaljevanje boja proti tem "strahopetnim" zločinom.

Policisti so sicer v obsežni operaciji skupno pridržali 1.027 ljudi, od tega 225 ljudi zaradi umorov, 224 zaradi tihotapljenja mamil in še 421 ljudi zaradi "drugih obtožb". V pripor je bilo odpeljanih tudi 75 mladoletnikov.

"Kar je najpomembnejše, je zaščita življenj, predvsem pa boj proti femicidu, ki je strahopeten in nedopusten zločin," je povedal brazilski obrambni minister Raul Jungmann. Dodal je, da so nekateri zločini "resnejši in odvratni", še posebej tisti, usmerjeni proti ženskam. Obrambni minister je za prihodnost napovedal še več podobnih operacij proti kriminalcem in moškim, vpletenim v nasilje nad ženskami.

V operaciji proti nasilnežem je imela pomembno vlogo baza podatkov z vzorci DNK zločincev, odgovornih za umore in spolne napade. Po napovedih ministrstva za obrambo bo baza podatkov do prihodnjega leta vsebovala 130.000 genetskih profilov.

Vsako uro sedem umorov

Brazilska neprofitna organizacija Forum za javno varnost je ta mesec v letnem poročilu razkrila, da se število umorov v Braziliji še vedno povečuje. V tej največji državi Latinske Amerike se v povprečju vsako uro zgodi sedem umorov, kar je 2,9 odstotka več kot leta 2016, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Deutsche Welle še poroča, da Brazilija po številu umorov velja za eno najnevarnejših držav na svetu. Med letoma 2006 in 2016 so namreč popisali kar 553.000 teh zločinov.

Več kot tisoč femicidov

Lani so obravnavali 63.880 umorov, od tega je bilo ubitih 4.539 žensk, 1.122 umorov pa je bilo kategoriziranih kot femicid. V tem letu so obravnavali tudi 60.018 posilstev, kar je osem odstotkov več kot leto prej.

