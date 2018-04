V Nikaragvi izpustili zaprte protestnike, a razmere se ne umirjajo

Ortega predsednik, njegova žena podpredsednica, njunih sedem otrok na visokih položajih

25. april 2018 ob 08:52

Managua - MMC RTV SLO

Nikaragovska policija je izpustila več ducatov študentov in učiteljev, aretiranih na protestih, ki so izbruhnili zaradi predlagane pokojninske reforme in znižanja socialnih prejemkov.

Nekateri študentje so ob prihodu na prostost dejali, da so jih policisti pretepali in mučili, a policija to zanika.

V protestih, ki so prejšnji teden izbruhnili v glavnem mestu Managua in drugih krajih po državi, je umrlo najmanj 25 ljudi. Povod za proteste so bile spremembe sistema socialne varnosti, ki jih je predlagala vlada predsednika Daniela Ortege. Omenjena reforma bi uvedla petodstotno znižanje pokojnin, delavci in delodajalci pa bi v pokojninsko blagajno morali prispevati več. Prvi so zato na ulice odšli upokojenci, sledili so jim študentje in drugi. Ortega je zaradi nemirov predlog sporne reforme v nedeljo umaknil.

Vse glasnejše zahteve po Ortegovem odstopu

Protesti, ki so največji izziv v Ortegovem 11-letnem predsedovanju, so postali nasilni, saj so protestnike večkrat napadli možje na motorjih in jih pretepali s kovinskimi palicami in električnimi kabli. Kljub umiku predlaganih sprememb po poročanju BBC-ja položaj v državi ostaja zelo napet, državljani pa so napovedali nova zborovanja, saj nekateri zahtevajo tudi Ortegov odstop. Urad Združenih narodov za človekove pravice je pozval k preiskavi dogodkov.

Ortega je za izbruh nasilja obtožil protestnike in jih kritiziral zaradi nesprejemljivega obnašanja, nasilja in uničevanja. Dodal je, da so nasilje netili desničarski hujskači, ki so se pomešali med množico in provocirali ljudi. Na proteste se je odzval z napotitvijo vojske na ulice, prekinitvijo oddajanja neodvisnih televizij, napadi na novinarje ter mobilizacijo provladnih zborov. Ljudje so si v strahu, da bodo protesti trajali dolgo, nakupili zaloge v trgovinah in bencinskih črpalkah, prišlo je tudi do plenjenj trgovin.

Mož, žena in sedem otrok

72-letni levičar Ortega, nekdanjih vodja sandinističnih upornikov, vlada skupaj s svojo ženo, podpredsednico Rosario Murillo. Pomembne položaje v tej srednjeameriški republiki zaseda tudi njunih sedem otrok, ki delujejo tako v politiki kot gospodarstvu in medijih.

Nikaragva je ena najrevnejših držav Latinske Amerike, ki pa je bila doslej razmeroma varna v primerjavi z drugimi srednjeameriškimi državami, ki jih pretresa nasilje kriminalnih tolp.

Nasilje so kot nesprejemljivo obsodile Evropska unija in ZDA. Slednje so policijo v Nikaragvi obtožile čezmerne uporabe sile in oblasti pozvale, naj novinarjem omogočijo delo.

A. P. J.