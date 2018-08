V Venezueli dodatne težave zaradi uvedbe nove valute

Venezuelo stresel potres, ki pa ni zahteval žrtev

22. avgust 2018 ob 09:43

Caracas - MMC RTV SLO, STA

V Venezueli je na tisoče podjetij začasno prenehalo poslovati, da se prilagodijo "suverenemu bolivarju", novi oziroma preimenovani valuti, ki jo je vlada uvedla kot ukrep proti podivjani inflaciji.

Venezuelski predsednik Nicolás Maduro je v ponedeljek predstavil bankovce vnovič ovrednotene in poimenovane valute "suvereni bolivar", v torek pa so stopili v veljavo. Zaradi prilagajanja novi valuti so številni delavci ostali doma.

Novi valuti so odvzeli pet ničel, kar pomeni, da izdelek, ki je prejšnji mesec stal 2,5 milijona "močnih bolivarjev", zdaj stane 25 "suverenih bolivarjev". Vlada pravi, da bo nova valuta ustavila visoko inflacijo, kritiki pa svarijo, da bi lahko krizo celo poslabšala.

BBC medtem poroča, da so prebivalci glavnega mesta Caracas dejali, da so lahko v torek na bankomatih dvignili le 10 suverenih bolivarjev.

Pred tem so bila mesto po Venezueli tako rekoč prazna, saj so ljudje na vsak način skušali dobiti nove bankovce. Zmeda in gospodarska negotovost sta zamrznili celo črni trg z dolarji.

Vlada je sicer ob zamenjavi bankovcev oznanila še nekaj drugih pomembnih gospodarskih sprememb, tudi dvig davka na dodano vrednost in zmanjšanje obsežnih subvencij za gorivo.

Maduro je še dejal, da bo nova valuta vezana na petro, kriptovaluto, za katero vlada pravi, da je vezana na venezuelske zaloge nafte, ki so sicer največje na svetu. ZDA so ameriškim državljanom prepovedale trgovanje s petrom, ena od spletnih strani za kriptovalute ICOindex.com pa je petro označila za "prevaro". Francoska tiskovna agencija AFP navaja ekonomista Luisa Vicenteja Leóna, ki je dejal, da je vezava bolivarja na petro vezava na nič.

Državo stresel potres, ki je povzročil le paniko

Medtem je severovzhod države v torek stresel močan potres z magnitudo 7,3, ki pa je povzročil le malo škode. Za zdaj z območja poročajo predvsem o paniki, ki je nastala med prestrašenimi prebivalci.

Po navedbah ameriškega seizmološkega centra USGS je potres severovzhodno obalo Venezuele stresel ob 17.30 po krajevnem času (23.30 po srednjeevropskem). Epicenter je bil na obali zvezne države Sucre na globini 123 kilometrov.

Potres je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dodobra pretresel stavbe na območju in prestrašil prebivalce, ki so pohiteli na plano, poročil o kakšni večji škodi ali ranjenih pa za zdaj ni. Kot je povedal notranji minister Néstor Reverol, so potres čutili v več zveznih državah, doslej pa so dobili poročila le, da je nekaj stavb strukturno poškodovanih, še poroča AFP.

B. V.