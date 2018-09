Venezuelska vlada pravi, da je stopnja izseljevanja "normalna"

Medtem ko Združeni narodi ugotavljajo, da je Venezuelo zaradi gospodarske in politične krize od leta 2014 zapustilo 2,3 milijona ljudi, vlada v Caracasu pravi, da je stopnja izseljevanja "normalna".

Podpredsednica vlade Delcy Rodríguez je po poročanju BBC-ja dejala, da so številke prenapihnile "sovražne države", ki želijo upravičiti vojaško posredovanje v Venezueli. Dejala je, da se je venezuelska vlada pritožila pri generalnem sekretarju ZN-a Antoniu Guterresu zaradi "posameznih predstavnikov", ki po njenih besedah predstavljajo "normalen migracijski tok kot humanitarno krizo, da bi upravičili posredovanje".

Medtem so se na dvodnevnih pogovorih o tem, kako se spoprijeti z množičnim prihodom venezuelskih izseljencev, sestali predstavniki 11 latinskoameriških držav. Po koncu pogovorov v ekvadorskem glavnem mestu Quito so predstavniki držav pozvali Venezuelo, naj ljudem, ki želijo zapustiti državo, izda veljavne potne liste in osebne izkaznice.

Ob tem so pozvali vse države v regiji, naj še naprej sprejemajo in ščitijo migrante, ki bežijo pred venezuelskim gospodarskim propadom.

Caracas obtožuje "sovražne države"

Prejšnji mesec je agencija ZN-a za migracije opozorila, da gre Venezuela v smeri enake begunske krize, kot je bila v Sredozemlju leta 2015. Delcy Rodríguez pa je dejala, da je ZN uporabil podatke, ki so jih priskrbele "sovražne države", in jih predstavil "kot, da so njegovi".

"Sovražnih držav" sicer ni izrecno poimenovala, je pa obtožila sosednjo Kolumbijo, da je zaprosila za mednarodna sredstva za spoprijemanje z venezuelskimi migranti, v resnici pa naj bi hotela živeti na račun donacij. Caracas je Bogoto obtožil tudi, da je odgovorna za nedavni neuspeli napad z brezpilotnim letalnikom na venezuelskega predsednika Nicolása Madura. Kolumbija je kakršno koli vpletenost zanikala.

Podpredsednica venezuelske vlade ni omenila, koliko Venezuelcev je zapustilo državo, Maduro pa je dejal, da to število "ni večje kot 600.000 v zadnjih dveh letih glede na potrjene, preverjene, resne številke". Ob tem pa Maduro ni navedel vira za število, ki ga je navedel, še poroča BBC.

