Iz Bele hiše odhaja John Kelly, prihaja William Barr. Veleposlanica pri ZN-u bo Heather Nauert.

Trumpove najnovejše rošade

9. december 2018 ob 08:50,

zadnji poseg: 9. december 2018 ob 09:34

Washington - MMC RTV SLO, STA

V ameriški administraciji se obeta kup sprememb - odhaja vodja kabineta John Kelly, prihaja pravosodni minister William Barr. Veleposlanica pri ZN-u bo Heather Nauert.

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo do konca leta vodja predsedniškega kabineta John Kelly zapustil delovno mesto. V zadnjih dneh so se pojavljale govorice, da so se odnosi med predsednikom in nekdanjim ministrom za domovinsko varnost drastično poslabšali, poroča BBC.

Trump je sicer v napovedi zamenjave sicer Kellyja označil za "odličnega človeka" in dodal, da bodo naslednika imenovali v naslednjih dneh. 68-letnega generala Kellyja je Trump premestil na mesto vodje urada, da bi prinesel vojaško disciplino v administracijo, iz katere so redno uhajale informacije. Tudi po imenovanju Kellyja uhajanje informacij ni popolnoma prenehalo.

Nikki Haley bo na mestu veleposlanice pri Združenih narodih zamenjala dosedanja tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva, 48-letna Heather Nauert. Njeno imenovanje mora sicer še odobriti senat. Trump je nekdanjo novinarko Fox News-a označil za "izjemno nadarjeno, pametno in hitro".

Po zveznih volitvah je Trump odpustil pravosodnega ministra Jeffa Sessionsa. Na njegovo mesto prihaja William Barr, "ugledni odvetnik", ki je bil na položaju že v 90. letih. Prav tako mora imenovanje odobriti še senat.

Pogoste menjave v Beli hiši

Gre le še za eno v vrsti rošad Trumpove administracije, ki jo predsednik sicer označuje za "dobro naoljen stroj". Predsednik je v svojem mandatu zamenjal tri svetovalce za nacionalno varnost, pet vodij komunikacij in kmalu tretjega vodjo urada.

J. R.