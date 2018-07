Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! V Montrealu, največjem mestu province Quebec, je zaradi vročinskega vala leta 2010 umrlo sto ljudi. Foto: Reuters Dodaj v

Vročinski val v Kanadi seje smrt, najmanj 30 mrtvih

Konec tedna naj bi se vreme stabiliziralo

5. julij 2018 ob 08:55

Montreal - MMC RTV SLO, Reuters

Osrednji in vzhodni del Kanade je zajel hud vročinski val, zaradi česar je bil razglašen rdeči alarm, v Montrealu je zaradi posledic vročine umrlo 12 ljudi, v Quebecu pa 19.

Psihiater iz urada za javno zdravje David Kaiser je pojasnil, da je večina žrtev živela sama in niso imeli dostopa do hladilnih naprav. Povečalo se je tudi število klicev za nujno medicinsko pomoč, in sicer kar 1.200 na dan, kar je za 30 odstotkov več kot na najbolj zaseden dan.

O žrtvah poročajo tudi v kanadski provinci Quebec, kjer je v zadnjem tednu zaradi posledic vročine umrlo 19 ljudi.

Konec tedna se bo vreme stabiliziralo

Pristojne oblasti so razglasile opozorilo pred vročinskim valom na jugu Quebeca, ki vključuje tudi Montreal, pa v Ontariu, v Novi Škotski in Novem Brunšviku. Po napovedih vremenoslovcev naj bi se temperatura ozračja nekoliko znižala ob prihajajočem koncu tedna.

Temperature v Montrealu so se v sredo povzpela na sicer ne previsokih 34 stopinj Celzija, je pa bil indeks vlažnosti (humidex) 40; humidex je indeks kanadskih meteorologov za opis, kako vroče vreme občuti poprečen človek ob upoštevanju kombinacije učinka toplote in vlažnosti. Ta enota deluje na osnovi rosišča, če je temperatura zraka 30 stopinj Celzija, izračunani indeks vlažnosti 40 kaže na raven nelagodja (in ne temperaturo 40 stopinj Celzija). Indeks 30 pomeni "nekaj nelagodja", indeks 40 "veliko nelagodja", nad 45 pa je "nevarno nelagodje".

Povprečne julijske temperature v Ontariu so sicer okoli 26 stopinj Celzija.

