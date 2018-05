Washington Post: Trump kot predsednik izrekel 3.001 laž

Trump navdušil člane orožarskega lobija

5. maj 2018 ob 12:02

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški predsednik Donald Trump se je v 466 dneh vladanja zlagal že 3001-krat oziroma povprečno 6,5-krat na dan, kaže statistika ameriškega časnika Washington Post.

V prvih 100 dneh vladanja je Trumpu uspelo nabrati po 4,9 laži na dan, kmalu pa je začel presegati samega sebe. V zadnjih dveh mesecih se mu je tako povprečje dvignilo na devet laži na dan. Pri tem sicer ne gre za vedno sveže laži, ampak tudi za njihove vztrajne ponovitve.

72-krat je recimo zatrdil, da je sprejel največje davčne olajšave v ZDA, čeprav te, ki so bile sprejete konec lanskega leta, po obsegu sodijo šele na osmo mesto. Najmanj 52-krat je zatrdil, da je afera o povezavah njegove kampanje z Rusijo izmišljena.

V zadnjih petih tednih je 13-krat zatrdil, da je že začel graditi obljubljeni zid na meji z Mehiko, čeprav mu kongres še ni potrdil sredstev.

Washington Post med pogoste lažne izjave šteje tudi samohvalo, da je po volitvah ustvaril tri milijone delovnih mest, čeprav je številka za pol milijona nižja, ali trditev o neverjetni rasti zaposlovanja, ki je dejansko počasnejša kot v zadnjih petih letih predsednika Baracka Obame.

Enkrat se je pohvalil, da je bilo na enem od njegovih zborovanj 32.000 ljudi, čeprav naj bi jih dvorana sprejela le 4.200, hvali se, da je ukinil zdravstveno reformo Obame, čeprav je ni, neresnice pa izreka tudi glede majhnih in nepomembnih zadev, pri čemer Washington Post priznava, da gre morda preprosto za neznanje.

Trump za več orožja, tudi na šolah

Medtem je Trump v petek v govoru na konferenci orožarskega lobija NRA v Dallasu navdušil zbrane. Ponovil je stališče, da se lahko ZDA množičnim strelskim pohodom izognejo le še z več orožja po vsej državi, tudi na šolah. Množica je ploskala in vzklikala.

Namigovanje na morebitne ukrepe proti orožju po zadnjem velikem pokolu srednješolcev februarja v Parklandu na jugu Floride je bilo po govoru pred člani NRA-ja povsem pozabljeno. "Drugi amandma k ameriški ustavi ne bo nikoli ogrožen, vse dokler bom predsednik," je zagotovil Trump. Ta amandma po skoraj splošnem prepričanju zagotavlja Američanom pravico do orožja.

Kot je dejal, bi bila prepoved orožja enaka prepovedi avtomobilov, ki so postali orožje pobesnelih teroristov.

Pred Trumpom je na konferenci NRA-ja, kjer so za to priložnost začasno odstranili vse pištole in puške, spregovoril tudi podpredsednik Mike Pence. Po poročanju nekaterih ameriških medijev naj bi se Pence pripravljal na prevzem predsedniškega položaja, če Trumpu zaradi kopice težav ne bi uspelo končati mandata. Zaradi tega zadnje čase intenzivno obiskuje Trumpovo volilno bazo, kamor spadajo tudi člani NRA-ja.

Beguncem iz Hondurasa grozi deportacija

Medtem se dodatno slabša položaj priseljencev v ZDA. Več kot 50.000 Hondurašanov, ki so po uničujočem orkanu leta 1999 pobegnili v ZDA, bo izgubilo začasni vizum. Do januarja 2020 si lahko sicer uredijo drugo dovoljenje za bivanje v ZDA, sicer bodo morali zapustiti državo oziroma jih bodo deportirali, je v petek sporočilo ameriško ministrstvo za domovinsko varnost.

Ministrstvo je v utemeljitvi odločitve poudarilo, da so se od leta 1999 razmere v Hondurasu po orkanu opazno izboljšale, država je veliko vložila v obnovo, tako da so posledice orkana za kakovost življenja še komaj opazne.

Vlada v Hondurasu je sporočila, da obžalujejo odločitev ZDA. "Razumemo, da je to suverena odločitev ameriške vlade, ampak vseeno globoko obžalujemo prekinitev programa," je dejal namestnik zunanjega ministra José Isaias Barahona.

Honduras velja za eno najnevarnejših držav na svetu, ki ji vladajo kriminalne združbe. Iz države poročajo tudi o korupciji, kršenju človekovih pravic in revščini. Okoli dve tretjini prebivalcev je revnih, 38,4 odstotka pa jih živi v skrajni revščini.

V preteklih mesecih je ameriška vlada prekinila že več podobnih programov, med drugim bo moralo ZDA zapustiti 200.000 Salvadorcev, 50.000 Haitijcev in 9.000 državljanov Nepala. Zaradi ukinitve programov naj bi bilo skupno prizadetih okoli 425.000 ljudi, nekateri od njih v ZDA živijo in delajo že desetletja.

VIDEO Donald Trump pomiril udeležence kongresa NRA-ja

B. V.