ZDA: Agenti prijeli moškega, medtem ko je ženo peljal v porodnišnico

Agencija ICE na udaru kritik

19. avgust 2018 ob 12:01

Washington - MMC RTV SLO

Medtem ko je Joel Arrona Lara svojo ženo Mario del Carmen Venegas peljal v porodnišnico v San Bernardinu, kjer je imela naročen carski rez, so ju na poti ustavili agenti ameriške zvezne Agencije za priseljevanje in carine ter Joela odpeljali, ker s seboj ni imel ustreznih dokumentov. Maria se je morala na porod odpeljati sama.

Par se je na poti v porodnišnico ustavil na bencinski črpalki blizu njunega doma, ko sta se ob njunem vozilu ustavili dve drugi vozili z agenti agencije za priseljevanje (ICE), ki sta zahtevali njune dokumente.

Maria del Carmen Venegas je svoje pokazala, Joel Arrona Lara pa je svojo osebno izkaznico v pripravah na odhod v porodnišnico pozabil doma. Kot je dejala žena, je Joel agentom ponudil, da gredo skupaj do njunega doma po dokument, a mu ti tega niso dovolili.

Posnetki nadzornih kamer na črpalki kažejo, da so agenti moškemu rekli, naj izstopi iz vozila, ga preiskali za orožje, nato pa so dali Joelu na roke lisice in ga odpeljali. Visoko nosečo ženo so pustili samo na črpalki.

Kot poroča britanski Independent, je Arrona iz Mehike v ZDA prišel pred 12 leti, v državi pa je, kot je priznala žena, živel brez ustreznih dokumentov. Maria je dodala, da Joel sicer ni imel nikoli težav z zakonom in da je edini v družini, ki ima prihodke.

ICE: Ni več izjem

V agenciji ICE so potrdili, da so njeni agenti Arrono pridržali 15. avgusta in da bo ostal v pridržanju do konca postopka za deportacijo. Kot so dodali, "v potencialnih izvršbah zakona ne bodo več delali izjem med tujci, ki se jih lahko odstrani". Vsi ljudje, ki kršijo zakonodajo na področju priseljevanja, so lahko aretirani, pridržani in odstranjeni iz ZDA, se še sporočili v ICE-u. Za Arrono so dejali, da gre za mehiškega državljana, ki v ZDA prebiva nezakonito.

Agencija sicer ni pojasnila, zakaj so izbrali ravno vozilo z omenjenim parom, da so opravili pregled dokumentov, niti zakaj agenti Arroni niso dopustili, da gre skupaj z njimi domov po osebno izkaznico.

"Moj mož bi moral biti tu. Tako dolgo je čakal na sina, nato pa ga je nekdo preprosto odpeljal," je dejala Maria Venegas, ki je televiziji CBS še dejala, da možu še ni mogla niti povedati nič o njunem sinu. Ni jasno, zakaj ji ICE ne omogoča komunikacije z možem.

ICE ločeval otroke od staršev

ICE je na udaru kritik zaradi svoje vloge v ločevanju več kot 2.500 otrok od njihovih staršev na ameriško-mehiški meji, ki so jih nato zaprli v centre za pridržanje. 565 otrok je še vedno ločenih od staršev - med njimi tudi 24, starih pet let ali manj.

Agencija je bila ustanovljena po terorističnih napadih 11. septembra, krepijo pa se pozivi k njeni ukinitvi, tudi med obstoječimi funkcionarji in kandidati na volitvah.

B. V.