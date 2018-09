Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Kavanaugh bi kot vrhovni sodnik pomenil dodaten premik vrhovnega sodišča v desno za več let, morda desetletij. Foto: Reuters Policisti so iz dvorane odvlekli oziroma pospremili več kot 20 protestnikov in protestnic. Foto: Reuters Nekatere protestnice so bile oblečene kot služkinje v seriji Deklina zgodba, s čimer so želele opozoriti na kandidatova konservativna stališča glede pravic žensk, recimo glede pravice do splava, ki ji nasprotuje. Foto: Reuters Sorodne novice Trump za vrhovnega sodnika predlagal konservativnega Bretta Kavanaugha Dodaj v

ZDA: Protest med senatnim zaslišanjem kandidata za vrhovnega sodnika Kavanaugha

Kavanaugh bo pomenil premik sodišča v desno

4. september 2018 ob 19:26

Washington - MMC RTV SLO, STA

V ameriškem senatu se je začelo zaslišanje kandidata za vrhovnega sodnika Breta Kavanaugha, ki pa se je zaradi protestov in zahtev po prekinitvi seje že takoj na začetku sprevrglo v kaos.

Že nekaj minut po prihodu Kavanaugha na zaslišanje pred senatnim odborom za pravosodje, ki bo sicer trajalo štiri dni, so dvorano napolnili kriki tako jeznih protestnikov kot članov odbora, poroča BBC. Iz dvorane so policisti odvlekli več kot 20 protestnikov in protestnic.

Nekateri protestiki so vzklikali, da bo Kavanaugh kot vrhovni sodnik predsedniku Donaldu Trumpu, ki ga je tudi predlagal za ta položaj, omogočil, da sam sebe pomilosti. Drugi so opozarjali, da bo dopustil, da bodo ljudje z zdaj obstoječimi zdravstvenimi težavami izgubili zdravstveno zavarovanje.

Številni demokrati medtem nasprotujejo Trumpovemu kandidatu, saj se bojijo še bolj konservativnega pristopa vrhodnega sodišča do vprašanja splava, pravic istospolno usmerjenih in dostopa do orožja. Enakopravnosti istospolno usmerjenih državljanov in državljank Kavanaugh sicer nasprotuje, zagovarja pa pravico do orožja, poroča BBC.

Bela hiša ne želi predložiti dokumentov

Demokratski senatorji in senatorke so jezni, ker jim Bela hiša ni pravočasno predložila dokumentov, ki se nanašajo na Kavanaughovo delo za v okviru pravne ekipe predsednika Georga W. Busha. Kavanaugh je bil na tej funkciji vpleten v delo na različnih področjih, verjetno tudi glede t. i. vojne proti terorizmu in vprašanj, kako obravnavati sovražne borce. Kot poroča Reuters, so republikanci objavili le del teh dokumentov.

Senatorji in senatorke so ob tem šele na predvečer zaslišanja prejeli 42.000 dokumentov, kar naj bi kršilo pravila postopkov v senatu. "Hitimo skozi postopek, kar ni potrebno," je dejal demokratski senator Cory Brooker, ki je pri predsedniku odbora Chucku Grassleyju apeliral na "občutek dostojnosti in integritete", a je republikanec iz zvezne država Iowa jezno zavrnil preložitev postopka.

"Celoten postopek meče senco na nominacijo sodnika Kavanaugha," je tik pred začetkom obravnave dejala senatorka Dianne Feinstein.

Premik vrhovnega sodišča v desno

Bret Kavanaugh, 53-letni konservativni prizivni sodnik iz Washingtona, naj bi na vrhovnem sodišču nasledil Anthonyja Kennedyja, ki se bo upokojil. Kennedy je na vrhovnem sodišču z devetimi člani občasno igral vlogo jezička na tehtnici in prestopal k liberalni manjšini sodišča. Ker Kavanaugh tega po pričakovanjih ne bo počel, bo vrhovno sodišče ameriško družbo v naslednjih letih in morda celo desetletjih zanesljivo premaknilo v desno.

B. V.