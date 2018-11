ZN namenil Venezueli več kot osem milijonov evrov pomoči

27. november 2018 ob 15:18

Caracas - MMC RTV SLO

Združeni narodi so Venezueli poslali 9,2 milijona dolarjev (8,1 milijona evrov) humanitarne pomoči. Državo pesti pomanjkanje hrane in zdravil.

ZN je pomoč namenil prek Osrednjega sklada za krizne odzive (CEFR), kar se je zgodilo prvič, odkar se je pred približno petimi leti začela kriza v Venezueli. Takšna sredstva sicer zahtevajo odobritev države prejemnice, poroča Deutsche Welle. Venezuelska oblast je do zdaj vztrajno zavračala mednarodno pomoč. Po besedah predsednika Nicolasa Madura, ki je ves čas zavračal kritike, jo država ni potrebovala.

S pomočjo želi ZN omiliti gospodarsko in družbeno krizo v tej državi na severu Južne Amerike, kjer pod vodstvom Madura primanjkuje osnovnih življenjskih potrebščin, kot so zdravila in hrana. V ponedeljek so pomoč vendarle sprejeli. Sredstva vključujejo 2,6 milijona dolarjev pomoči za prehrano otrok, nosečnic in doječih mater. Po poročanju ZN-a mednarodne organizacije ocenjujejo, da je kar 12-odstotkov Venezuelcev podhranjenih.

Pomoč bo povečal tudi Unicef

Sklad Združenih narodov za otroke (Unicef), ki je v Venezueli prisoten od leta 1991, je obenem napovedal, da bo povečal pomoč v tej državi. Od avgusta je Unicef v Venezuelo poslal skoraj 130 ton zdravil in hrane za pomoč 350.000 ženskam in otrokom.

Medtem ko sprejem mednarodne pomoči nekateri vidijo kot znak, da se oblast s predsednikom Madurom na čelu zaveda realnega stanja države in krize, ki je prizadela Venezuelo, pa kritiki opozarjajo, da bi lahko pomoč pristala "v žepih" oblasti.

Huda gospodarska kriza

Venezuela je v gospodarskih težavah od padca cen nafte leta 2014. Maduro, ki ga je pokojni karizmatični vodja države Hugo Chavez izbral za svojega naslednika, državo vodi od njegove smrti leta 2013. V petih letih mu jo je uspelo pripeljati do katastrofalnih gospodarskih in socialnih razmer.

Čeprav ima največje znane zaloge nafte, se prebivalci spopadajo s pomanjkanjem najosnovnejših dobrin. Država se spopada z visoko inflacijo, vse več je kriminala, Maduro pa za krizo krivi svetovne cene nafte in gospodarsko vojno ZDA ter opozicije proti njemu. Opozicija za krizo krivi slabo vladanje.

