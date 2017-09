Sakašvili po nezakonitem vstopu v Ukrajino: "Množica me je odnesla čez mejo"

Postal je človek brez države

11. september 2017 ob 10:14

Varšava/Kijev - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Nekdanji gruzijski predsednik Mihail Sakašvili, ki so mu nedavno odvzeli ukrajinsko državljanstvo, je v nedeljo z množico podpornikov na silo vstopil s Poljske v Ukrajino.

Poljsko-ukrajinsko mejo je prestopil na mejnem prehodu pri poljskem kraju Medyka. Sakašvili in njegovi podporniki, med katerimi je bila tudi nekdanja ukrajinska premierka Julija Timošenko, so na mejnem prehodu porinili vstran ukrajinske obmejne stražarje, ki so mu le nekaj ur pred tem preprečili vstop v Ukrajino. Po incidentu je Sakašvili po poročanju BBC-ja izjavil, da ga je "množica nepričakovano ponesla čez mejo v Ukrajino", saj je bila besna, ker je bil mejni prehod zaprt. "Vzdignili so me in me ponesli v Ukrajino," je dodal.

Ukrajinske oblasti pa so sporočile, da je v državo vstopil nezakonito in da je bilo v prerivanju ranjenih 16 mejnih varnostnikov in članov nacionalne garde.

Sakašvili je pred tem že dvakrat neuspešno poskušal prečkati mejo, enkrat z avtobusom in drugič z vlakom.

Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je Sakašviliju odvzel ukrajinsko državljanstvo, ker naj bi priskrbel napačne informacije, ko je posredoval prošnjo za državljanstvo. Zdaj je Sakašvili človek brez države, saj so v Gruziji proti njemu vložili kazensko obtožnico, njega pa izgnali. Ko je dobil ukrajinsko državljanstvo, se je odrekel gruzijskemu.

Prozahodni Sakašvili, ki je bil gruzijski predsednik med letoma 2004 in 2013, je bil vztrajen podpornik protestov na kijevskem Trgu neodvisnosti. Porošenko ga je leta 2015 imenoval za guvernerja Odese. Sakašvili je lani nato odstopil, češ da so ga ovirali v boju proti korupciji med višjimi predstavniki oblasti. Sporekel se je tudi s Porošenkom.

