"Salafistični hujskači v Gradcu so umaknjeni iz prometa"

Policija osredotočena na mrežo obsojenega pridigarja

26. januar 2017 ob 12:27

Dunaj - MMC RTV SLO/STA

Avstrijska policija je v obsežni protiteroristični operaciji na Dunaju in v Gradcu prijela 11 osumljencev, ki naj bi bili del džihadistične mreže.

Med 11 prijetimi so trije priseljenci z avstrijskim državljanstvom, dva sta državljana-a BiH, ter po eden državljan iz Sirije, Bolgarije in Makedonije. Vsi so trenutno v priporu. Po navedbah graškega tožilstva so priprti stari od 21 in 49 let.

Kot poroča dnevnik Kurier, je okoli 800 policistov vdrlo v stanovanja in neuradne mošeje v Dunaju in Gradcu. Po navedbah časopisa operacija sicer ni povezana z aretacijo 17-letnega skrajnega islamista prejšnji teden na Dunaju, ki ga sumijo načrtovanja napada v glavnem mestu.

Po poročanju medijev naj bi bili tarča akcije osumljenci z območja nekdanje Jugoslavije, ki jih povezujejo z džihadistično mrežo v Avstriji.

Graški župan Siegfried Nagl je operacijo označil kot uspešno in poudaril, da je bila rezultat večmesečnega opazovanja. "Salafistični hujskači v Gradcu so umaknjeni iz prometa," je še dejal.

Tabloid Kronen Zeitung piše, da je operacija osredotočena na mrežo muslimanskega pridigarja Mirsada Omerovića, znanega pod vzdevkom Ebu Tejma, iz Bosne in Hercegovine, ki so ga julija lani v Gradcu obsodili na 20 let zapora zaradi novačenja mladih borcev za t. i. Islamsko državo. Omerović sicer vse obtožbe zanika.

Avstrija v zadnjih letih ni bila tarča napada islamskih skrajnežev. Po podatkih avstrijskega notranjega ministrstva pa je okoli 300 ljudi odšlo ali pa je skušalo oditi v Sirijo, da bi se pridružili tamkajšnjim džihadistom. Okoli 90 se jih je nato iz bojev vrnilo, približno 40 pa jih je na sirskih bojiščih umrlo.

B. V.