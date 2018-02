Salah Abdeslam, glavni osumljenec za napade v Parizu, pred sodnikom

Aretirali so ga štiri mesece po napadih

5. februar 2018 ob 07:56

Pariz - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V Belgiji se začenja sojenje Salahu Abdeslamu, glavnemu osumljencu za teroristične napade v Parizu novembra leta leta 2015. Abdeslama, edinega preživelega med napadalci, so prijeli v Bruslju štiri mesece po napadih.

28-letnemu Abdeslamu ne bodo sodili zaradi terorističnega napada v Parizu, ampak zaradi strelskega spopada s policijo 15. marca leta 2016, ki je pripeljal do njegove aretacije in v katerem so bili ranjeni trije policisti. V spopadu je sodeloval tudi Sofiane Ayari, ki mu bodo prav tako začeli soditi danes. Tri dni po strelskem spopadu so ju prijeli v bruseljski četrti Molenbeek.

Obema grozi do 40 let zapora. Obtožena sta poskusa uboja več policistov in posedovanja prepovedanega orožja, pri obeh kaznivih dejanjih pa obstaja še "teroristično ozadje".

V Parizu umrlo 130 ljudi

Abdeslam, francoski državljan maroškega porekla, je edini preživeli izmed džihadistov, ki so 13. novembra leta 2015 izvedli več napadov v francoski prestolnici - v koncertni dvorani Bataclan, na nogometnem stadionu Stade de France in v restavraciji, pri čemer je umrlo 130 ljudi, več sto je bilo ranjenih. Teroristična celica, katere član je bil, naj bi bila poleg tega vpletena še v napad v Bruslju marca leta 2016, ki je zahteval 32 smrtnih žrtev.

Sojenje bo potekalo do petka. Abdeslam je sicer zaprt v pariškem zaporu Fleury-Merogis, vendar pa bo med sojenjem ta teden v zaporu v kraju Vendin-le-Vieil na severu Francije. Vsak dan ga bodo prepeljali v 150 kilometrov oddaljeni Bruselj. Abdeslam v priporu s preiskovalci ni želel sodelovati. Po pričakovanjih se sodni postopek proti njemu v Franciji ne bo začel pred letom 2020.

V okolici sodne palače v belgijski prestolnici, kjer bo potekalo sojenje, bodo veljali izredni varnostni ukrepi. Sodno dvorano bo stražilo 200 policistov.

A. P. J.