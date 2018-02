Salmonela v Lactalisovem mleku v prahu verjetno več kot desetletje

Škoda bi lahko znašala več sto milijonov

1. februar 2018 ob 19:54

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Afera z okuženim mlekom v prahu dobiva nove razsežnosti, potem ko je francoski mlekarski velikan Lactalis priznal, da je verjetno več kot desetletje proizvajal s salmonelo okužene izdelke.

Eno največjih mlekarskih podjetij na svetu je lani zaradi suma salmonele iz 83 držav po vsem svetu odpoklicalo 12 milijonov škatel mleka v prahu, ki so ga proizvedli v Lactalisovi tovarni v Craonu.

Direktor družbe Emmanuel Besnier je v pogovoru za časopis Les Echos zdaj priznal, da je bila omenjena tovarna verjetno kriva tudi za izbruh iste vrste salmonele leta 2005, ko je zbolelo 146 otrok.

Tovarna v Craonu je bila leta 2005 v lasti družbe Celia, ki jo je leto dni kasneje prevzel Lactalis.

Raziskovalci inštituta Pasteur so odkrili, da se je s "salmonelo agona" od leta 2005 v Franciji okužilo več kot 200 otrok, vključno z 38 med avgustom in decembrom lani. Salmonela je bila po njihovih ugotovitvah v tovarni prisotna vse do zaprtja konec lanskega leta.

Francoski zdravstveni organi so sporočili, da je bilo 36 od 38 lanskih primerov nedvomno povezanih z Lactalisovim mlekom v prahu, še dva pa v Španiji in v Grčiji.

Skupina družin okuženih otrok je prepričana, da je bilo poleg tega še deset primerov okužbe.

Kriza za več sto milijonov evrov

Besnier je zagotovil, da je zaradi okužb za stalno zaprl tovarno v Craonu. Kot je še povedal, je škandal z okuženim mlekom v prahu največja kriza, ki jo je doživel kot direktor.

Čeprav še ne more natančno oceniti, kolikšna bo škoda, pa bo ta zelo visoka, verjetno nekaj sto milijonov evrov. "Ta primer nas lahko stane izvoznih dovoljenj za nedoločen čas," je še dejal.

Lactalis letno proizvede za 17 milijard evrov izdelkov v tovarnah v 47 državah. Samo v Franciji zaposluje 15.000 ljudi.

Od leta 2013 so del skupine Lactalis tudi Ljubljanske mlekarne, ki so največja mlekarna v Sloveniji. Pri lanskem odpoklicu škatel z mlekom v prahu Slovenije ni bilo med 83 državami.

G. V.