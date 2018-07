Salvini zaradi opazke o mafijskih zvezah vložil tožbo proti Savianu

Spor med ministrom in pisateljem se zaostruje

20. julij 2018 ob 21:42

Rim - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Italijanski notranji minister in vodja skrajno desne stranke Liga Matteo Salvini je vložil tožbo zaradi obrekovanja proti uglednemu pisatelju Robertu Savianu, ki je znan kot borec proti mafiji.

Saviano, oster kritik aktualne italijanske vlade, je na Twitterju na temo smrti prebežnikov na morju Salvinija v torek označil za "ministra podzemlja".

Minister mu je zdaj odgovoril: "Sprejmem vse kritike, ne bom pa nikomur dopustil, da govori, da pomagam mafiji." Saviano tožbo razume kot začetek gonje proti svobodi tiska, v odzivu pa je dejal, da Italijo "za vogalom čaka Putinova Rusija". Ob tem je Italijane pozval k uporu proti Salvinijevemu avtoritarizmu.

Saviano je zaslovel leta 2006 s knjigo Gomora, v kateri je razkril umazane posle mafijske združbe Camorra iz Neaplja. Od takrat dalje ima 38-letni avtor in novinar stalno policijsko zaščito, a je Salvini prejšnji mesec napovedal, da bo preveril, ali je varovanje Saviana na državne stroške sploh potrebno.

Zadnja kaplja čez rob

Zadnji incident se je zgodil po tem, ko je španska reševalna humanitarna organizacija našla potopljeni čoln s prebežnico, medtem ko sta se druga prebežnica z otrokom utopila. Organizacija je libijsko obalno stražo obtožila, da je prebežnike pustila na cedilu, Italijo pa, da je to podprla, čeprav obe strani zanikata navedbe.

Saviano je nato na svojem Twitterju delil posnetek trupel in ministra Salvinija retorično vprašal, koliko užitka čuti ob gledanju posnetka.

Odkar je v Italiji junija oblast prevzela nova populistična vlada, je Salvini ubral ostro politiko do priseljevanja in zavrnil vrsto ladij s prebežniki in pozval k deportaciji pribežnikov.

Protesti v Rimu

Salvinijeva protipribežniška politika sicer v Italiji sproža vse ostrejše reakcije. Pred ministrstvom v Rimu protestirajo aktivisti s krvavo rdeče prebarvanimi dlanmi, ki ministra obtožujejo krivde za smrti prebežnikov v Sredozemlju.

"Sem sem prišel zato, ker nočem imeti prave krvi na svojih dlaneh. Ta vlada me ne predstavlja, njena zunanja politika je nora, njena migrantska politika je kriva za smrt na stotine ljudi. Poleg tega podpira dejanja nezakonitih oblastnikov v Libiji, ki mučijo ljudi," je povedal eden izmed protestnikov, član Radikalne stranke Leonardo Monaco.

In še ena posledica nove italijanske politike: vojaške ladje evropske operacije Sophia se čedalje dlje zadržujejo v pristaniščih, saj ne vedo, kje bi sploh še lahko odložile morebitne rešene prebežnike, poroča iz Rima RTV-jev dopisnik Janko Petrovec. Nekatere države naj bi zato razmišljale o umiku svojih ladij iz operacije Sophia.

Mandat slovenske ladje Triglav, ki je že pet dni zasidrana v pristanišču Augusta na Siciliji, se izteka konec julija.

