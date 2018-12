Samo na Kitajskem - letna plača 2.500 evrov, za nevesto desetkrat več

Razmere želi urediti oblast

3. december 2018 ob 10:49

Kitajski uradniki so se zbrali na konferenci o reformi porok, na kateri so pozvali h koncu "nespodobnih poročnih praks", kot so pregrešno draga poročna darila, razsipni obredi in visoki zneski, ki jih mora ženin plačati nevestini družini.

Oblasti v Pekingu so se odločile narediti konec poročni industriji, ki se je v zadnjih letih spremenila v nebrzdan posel in ušla iz vseh razumnih okvirov, piše Guardian. Ministrstvo za notranje zadeve je tako pozvalo h koncu "nespodobnih poročnih navad" in poudarilo, da bi morali skoki v zakon "odsevati vrednote in cilje Kitajske" ter bolj slediti misli predsednika države Ši Džinpinga. Trenutno stanje v poročni industriji so označili kot "odraz nebrzdanega čaščenja denarja".

Stanje je ušlo izpod nadzora predvsem v ruralnih območjih, kjer so stroški porok (pa tudi pogrebov) poleteli v nebo, zato so oblasti pozvale k "primernim poročnim in pogrebnim navadam".

30 milijonov več moških kot žensk

Zaradi desetletja dolgega nadzora nad številom prebivalcem in spoštovanja politike enega otroka se na Kitajskem srečujejo s fenomenom, da v državi živi 30 milijonov več moških kot žensk, kar pomeni, da fantje mnogo težje najdejo nevesto kot mladenke ženina. Boj za za poroko godna dekleta je tako izjemen, kar zvišuje njihovo "ceno".

Ker je na kitajskem podeželju navada, da mora ženinova družina pred poroko nevestinim staršem plačati določen znesek, so te vsote postale zelo visoke in predstavljajo že več kot desetkratni letni dohodek vse ženinove družine. Mnoge družine nevest v zadnjem času ne zahtevajo več le denarja, ampak tudi nakit, avtomobile, hiše in druge stvari. Neka nevestina starša sta tako nedavno od ženina zahtevala par zlatih uhanov, zlato verižico, avtomobil, hišo in 20.000 evrov, izplačanih v točno določenih bankovcih.

V vasi Danliu, v kateri domačini v povprečju na leto s prodajo hrušk zaslužijo okoli 2.500 evrov, povprečna vsota za "plačilo" neveste znaša več kot 25.000 evrov. Prav zato so krajevne oblasti avgusta sprejele zakon, po katerem bo vsak, ki bo za nevesto plačal več kot 2.550 evrov, obtožen zaradi trgovine z belim blagom.

