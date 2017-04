Sanaderju 4 leta in pol zapora za korupcijo v primeru Planinska

Lastnik spornega poslopja je obsojen na leto dni zapora

7. april 2017 ob 11:42

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Sodišče v Zagrebu je nekdanjega premierja Iva Sanaderja zaradi malverzacij pri prodaji poslovne stavbe v Zagrebu obsodilo na štiri leta in pol zaporne kazni, vrniti pa mora tudi 2,3 milijona evrov. Sodba še ni pravnomočna.

Primer Planinska je bil peti od šestih korupcijskih primerov, ki so jih oblasti sprožile proti Sanaderju. Obtožnica proti njemu je bila potrjena leta 2012. Ker je bil nekdanji premier obsojen na manj kot pet let zapora, do pravnomočnosti sodbe ostaja na prostosti.

Sodišče je Sanadarja spoznalo za odgovornega, da je na sestanku ožjega kabineta 1. aprila 2009 prepričal ministre v nakup poslopja na Planinski ulici v Zagrebu, in vlada je že naslednji na zaprti seji potrdila pogodbo o nakupu poslopja (uporabljalo naj bi ga takratno ministrstvo za regionalni razvoj). Sanader je v povezavi s poslom prejel 17 milijonov kun.

Sodišče je na zaporno kazen obsodilo tudi nekdanjega lastnika spornega poslopja Stjepana Fiolića. Fiolić je danes obsojen na leto dni zapora, ki jih lahko zamenja za družbeno koristno delo. Nekdanji saborski poslanec HDZ in znani zagrebški mesar je na sodišču zatrdil, da je Sanaderju izročil denar "v škatli za hrenovke" v njegovi vili v Zagrebu. Enako kazen, leto dni zapora z možnostjo nadomestnega opravljanja družbeno koristnega dela, je sodišče izreklu Mladenu Mlinareviću, lastniku podjetja Inženjerski biro, ki je pred vladnim nakupom poslopja napihnil oceno vrednosti poslopja.

Kot prvi je svojo odgovornost v primeru priznal in sklenil dogovor s tožilstvom nekdanji minister za regionalni razvoj Petar Čobanković. Kazen leto dni v zaporu so preoblikovali v družbeno koristno delo, ki ga je že opravil.

K. T.