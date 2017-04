Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.1 od 50 glasov Ocenite to novico! Izredno stanje v središču Sankt Peterburga. Foto: Reuters Postajo Seneni trg so nemudoma izpraznili. Foto: Reuters VIDEO Teroristični napad v St.... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sankt Peterburg: Teroristični napad na podzemno železnico; najmanj 10 mrtvih

Najmanj deset smrtnih žrtev

3. april 2017 ob 14:26,

zadnji poseg: 3. april 2017 ob 16:22

Sankt Peterburg - MMC RTV SLO

Na vagonu podzemne železnice v središču Sankt Peterburgu je odjeknila silovita eksplozija, v kateri je umrlo najmanj deset ljudi, 47 pa je ranjenih. Rusko tožilstvo dogodek obravnava kot teroristični napad.

Po podatkih Ministrstva za zunanje zadeve med žrtvami ni Slovencev.



Eksplozija je odjeknila med postajama Seneni trg (Senaja ploščad) in Tehnološki inštitut, neeksplodirano bombo pa so oblasti našle tudi na postaji Ploščad Vosstanija.

Oblasti so obe postaji nemudoma izpraznile in ustavile celoten promet podzemne železnice. Okrepili so tudi varnost na letališču Pulkovo in na podzemni železnici v Moskvi.

Fotografije, objavljene na družbenih omrežjih, kažejo povsem uničen vagon, ranjene ljudi in trupla okoli njega in postaji v dimu.

Kot piše RT, je eksplozijo najverjetneje povzročila improvizirana eksplozivna naprava, podtaknjena v vagon vlaka.

V mestu tudi Putin

O dogodku je že bil obveščen tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je trenutno v Sankt Peterburgu, kjer bi moral danes gostiti beloruskega kolega Aleksandra Lukašenka.

Kot je sporočil Putinov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov, so Putina že premestili na obrobje mesta. "Sem že govoril z vodjo naših posebnih enot in skušajo ugotoviti vzrok eksplozij," je dejal Putin. "Mestne oblasti bodo sprejele vse potrebne ukrepe, da bodo zagotovile podporo družinam žrtev in poškodovanim."

Rusko generalno tožilstvo je medtem potrdilo, da je šlo za teroristični napad. "Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da počistimo dejavnike, ki so omogočili teroristični napad, in da preprečimo takšne primere v prihodnje," je izjavil predstavnik tožilstva.

Sanktpeterburška podzemna železnica je z dvema milijonoma potnikov na dan 19. najprometnejša na svetu. Doslej še ni bila tarča napada.

Ruske varnostne službe so v preteklosti po lastnih navedbah preprečile teroristične napade na moskovski sistem javnega prometa, ki naj bi jih načrtovali skrajneži. Nekatere med njimi naj bi izurila Islamska država (IS).

Svet obsoja napad

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini je Rusom in ruskemu zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu izrazila sožalje zaradi napada. Na Twitterju je zapisala, da razmere spremlja skupaj z vsemi zunanjimi ministri EU-ja, ki so na zasedanju v Luxembourgu. "Naše misli so z vsemi ljudmi Rusije," je dodala. Sožalje svojcem žrtev in ruskemu narodu sta po Twitterju izrazila tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg in generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjorn Jagland. "Pretresen in užaloščen sem ob novici o smrtonosni eksploziji v Sankt Peterburgu. Izrekam svoje iskreno sožalje naši državi članici Rusiji," je zapisal Jagland.

Izrazom sožalja so se pridružili tudi belgijski zunanji minister Didier Reynders, britanski zunanji minister Boris Johnson, generalni sekretar Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) Lamberto Zannier in tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Seibert.

K. S.