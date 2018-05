Sao Paulo: Po požaru se je zrušila stolpnica. Najmanj en mrtev.

V stolpnici so živele družine brezdomcev

1. maj 2018 ob 19:32

Sao Paulo - MMC RTV SLO, STA

V Sao Paulu je zagorelo v 26-nadstropni stolpnici, ki se je na koncu tudi porušila. Najmanj en človek je umrl, morda pa je v ruševinah ujetih več ljudi.

Požar je izbruhnil ob 1.20 zjutraj po krajevnem času, stavba pa se je porušila le 90 minut pozneje. Vzrok požara še ni potrjen, po poročanju BBC-ja pa naj bi zagorelo po eksploziji plina. Najverjetneje je zagorelo v petem nadstropju. Z ognjenimi zublji se je bojevalo 160 gasilcev s 57 gasilskimi vozili.

Stolpnica v največjem brazilskem mestu je bila nekoč stavba zvezne policije, nato so se vanjo vselili brezdomci. Po različnih podatkih naj bi v stolpnici živelo od 50 do 150 družin, ni pa znano, koliko jih je bilo v stavbi v času požara. Ta se je razširil na najmanj eno sosednjo stavbo, a so ga pogasili. Zaradi požara so morali evakuirati stanovalce več bližnjih stavb in začasno zapreti tri komplekse.

Guverner Sao Paula Márcio França je dejal, da je bila nesreča v stavbi le vprašanje časa, a da je njeni prebivalci kljub temu niso hoteli zapustiti. "Takšno domovanje ni primerno za življenje, ostati tam pomeni izzivati nesrečo," je dejal na prizorišču požara.

