Sarkozyja pridržali zaradi domnev, da je Gadafi financiral njegovo kampanjo

Obtožbe označil za "groteskne"

20. marec 2018 ob 10:11

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Francoska policija je pridržala nekdanjega predsednika države Nicolasa Sarkozyja, saj oblasti domnevajo, da je njegovo predsedniško kampanjo leta 2007 financiral danes že pokojni libijski voditelj Moamer Gadafi.

Francoske oblasti so že leta 2013 začele preiskavo zaradi obtožb, da je Sarkozyjeva ekipa med predvolilno kampanjo leta 2007 sprejela nezakonite donacije iz Libije. Na volitvah leta 2007 je Sarkozy zmagal in Francijo vodil pet let, do leta 2012.

Francosko-libanonski poslovnež Ziad Takieddine je v intervjuju za francoski novičarski portal Mediapart novembra lani razkril, da je konec leta 2006 ali v začetku leta 2007 na francosko notranje ministrstvo prinesel tri kovčke, ki jih je pripravil libijski režim in v katerih je bilo skupno pet milijonov evrov. Sarkozy je bil takrat notranji minister.

Sam obtožbe ves čas zavrača, označil jih je za "groteskne". Danes ga bo sodnik prvič zaslišal, prav tako kot njegovega nekdanjega tesnega sodelavca Bricea Hortefeuxa. V Londonu so januarja letos aretirali francoskega poslovneža Alexandra Djouhrija, ki ga preiskovalci sumijo, da je spravil denar iz Libije do Sarkozyja.

Proti Sarkozyju poteka tudi sodni proces zaradi spornega financiranja njegove predsedniške kampanje leta 2012, ki se je končala neuspešno, saj ga je na volitvah premagal Francois Hollande.

A. P. J.