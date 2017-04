Savdijci bodo oblikovali standarde za enakopravnost žensk

Savdsko Arabijo podprlo najmanj pet članic EU-ja

24. april 2017 ob 16:55

New York - MMC RTV SLO/STA

Savdska Arabija je bila izvoljena v komisijo ZN-a za pravice žensk, kar je izzvalo ogorčenje med borci za človekove pravice, saj je ultrakonservativna monarhija - med drugim - edina država na svetu, kjer ženske ne smejo voziti avtomobila.

A kljub številnim omejitvam za ženske, ki veljajo v Savdski Arabiji, je kraljevina postala ena izmed 45 članic komisije ZN-a za status žensk, ki "spodbuja pravice žensk, dokumentira življenje žensk po vsem svetu in oblikuje globalne standarde na področju enakosti spolov in opolnomočenja žensk".

Vsaka Savdijka mora imeti moškega skrbnika

V ultrakonservativni monarhiji velja segregacija po spolu med moškimi in ženskami, ki niso v sorodu. "Vsaka Savdijka mora imeti moškega skrbnika, ki sprejema ključne odločitve v njenem imenu in nadzira njeno življenje od rojstva do smrti," je po poročanju tujih medijev dejal direktor organizacije UN Watch Hillel Neuer.

Neuer: Kot da bi požigalca imenoval za poveljnika gasilcev

"Izvolitev Savdske Arabije v komisijo za zaščito žensk je tako, kot da bi požigalca imenoval za poveljnika gasilcev," je dejal Neuer. "To je absurd." Po njegovih navedbah je na tajnem glasovanju za Savdsko Arabijo glasovalo najmanj pet držav članic EU-ja.

Nekdanja vodja programa ZN-a za razvoj in nekdanja novozelandska premierka Helen Clark je pozdravila izvolitev Savdske Arabije. "Pomembno je podpreti tiste v državi, ki si prizadevajo za spremembe za ženske. Stvari se spreminjajo, a počasi," je dejala.

Na svetu za dekleta samo moški

Savdska Arabija je marca ustanovila prvi svet za dekleta, na fotografijah z dogodka, objavljenih na spletu, pa je bilo videti samo moške. Po navedbah organizatorjev so bile navzoče tudi ženske, a so morale sedeti v ločenem prostoru.

Po podatkih poročila Svetovnega gospodarskega foruma o razlikah med spoloma je Savdska Arabija na 134. mestu med 145 državami o enakosti med spoloma. Savdska Arabija je tudi članica Sveta ZN-a za človekove pravice.

A. V.