Savdijci zaradi domnevne korupcije aretirali približno 200 ljudi

Poneverjenih naj bi bilo 100 milijard dolarjev

9. november 2017 ob 17:44,

zadnji poseg: 9. november 2017 ob 17:53

Riad - MMC RTV SLO, STA

Savdska Arabija nadaljuje s protikorupcijskimi "operacijami". V četrtek so tako v valu množičnih aretacij priprli približno 200 ljudi, med njimi tudi prince, ministre in vplivne poslovneže.

Generalni državni tožilec šejk Savd al-Mudžib je dejal, da je bilo zaradi sistematične korupcije v zadnjih desetletjih poneverjenih več kot 100 milijard dolarjev. "Dokazi za kazniva dejanja so zelo močni," je pojasnil al-Mudžib. Dodal je, da zaradi aretacij poslovno življenje v kraljevini ni ogroženo.

Po podatkih savdskega ministrstvo za informiranje so skupno na zaslišanje povabili 208 posameznikov, od tega so jih sedem izpustili brez obtožnice. Pristojne oblasti naj bi sicer obtoženim zaplenile bančne račune in objavile, da bodo vso premoženje, povezano s korupcijskimi primeri, zasegli kot državno premoženje.

Zgolj utrjevanje moči prestolonaslednika Mohameda bin Salmana?

Boj proti korupciji se je v Savdski Arabiji začel minuli konec tedna, ko so prijeli več deset princev in vodilnih osebnosti; med njimi je eden od velikih vlagateljev Al Valid bin Talal. Poznavalci menijo, da gre za poskus vplivnega prestolonaslednika Mohameda bin Salmana za utrditev moči oziroma za obračun s potencialno opozicijo. 32-letnik je tudi na čelu na novo ustanovljene protikorupcijske komisije.

Savdska Arabija poziva svoje državljane, naj zapustijo Libanon

Savdska Arabija pa je v četrtek pozvala svoje državljane, naj zaradi razmer nemudoma zapustijo Libanon, kjer je v soboto odstopil premier Saad Hariri. Hariri, ki ima podporo Riada, je novico o svojem odstopu sporočil v nagovoru, ki ga je prenašala savdska televizija Al Arabija. Kot razlog je navedel pritisk šiitskega gibanja Hezbolah, ki ima podporo Irana, in grožnje s smrtjo. V ponedeljek je Hariri odpotoval v Riad, kjer ga je sprejel savdski kralj Salman. Savdska Arabija in Iran sta sicer regionalna tekmeca in v vojni v Siriji in Jemnu podpirata nasprotujoče strani.

A. V.