Savdska Arabija Iran obtožila "neposredne vojaške agresije"

Koalicija pod vodstvom Savdijcev preprečuje dostop do Jemna

7. november 2017 ob 13:13

Riad/Teheran - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman je obtožil Iran, da izvaja "neposredno vojaško agresijo" proti Savdski Arabiji s tem, ko jemenske upornike oskrbuje z balističnimi raketami.

Jemenski uporniki, ki uživajo podporo Teherana, so v soboto izvedli raketni napad na Savdsko Arabijo, vendar so savdske sile raketo pravočasno prestregle. "Prestolonaslednik je poudaril, da se vpletenost iranskega režima, ki oskrbuje hutijevske vojščake z raketami, razume kot neposredno vojaško agresijo," je prinčevo izjavo povzela savdska tiskovna agencija SPA. Princ Mohamed pa je o tem po telefonu spregovoril tudi z britanskim zunanjim ministrom Borisom Johnsonom. Mohamed mu je dejal, da bi lahko raketni napad "razumel kot vojno dejanje".

Iran je ponovno zanikal savdske obtožbe. Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif je dejal, da se "Savdijci vedejo kot huligani v regiji in jo delajo nevarno, nato pa skušajo krivdo za svojo nevarno politiko preložiti na Iran". Iransko obrambno ministrstvo in revolucionarna garda sta že v soboto zanikala vpletenost v raketni napad.

Savdijci prestregli raketo

Savdske sile so v soboto blizu prestolnice Riad prestregle raketo, ki so jo izstrelili jemenski uporniki. Ti so se na ta način želeli maščevati za napade sil arabske koalicije v Jemnu. Savdski zunanji minister Adel Al Džubeir je že v ponedeljek posvaril Iran, da njegovo kraljestvo ne bo trpelo "kakršnih koli napadov" na svojo varnost.

Koalicija držav pod vodstvom Savdske Arabije je v ponedeljek zaprla tako zračne kot morske in kopenske poti z Jemnom, kjer se v podporo mednarodni priznani vladi predsednika Abedraboja Mansurja Hadija že od leta 2015 bojuje proti upornikom.

Iran je savdske obtožbe zanikal in raketni napad označil za "neodvisno dejanje", ki da so ga v odgovor na savdsko posredovanje izvedli hutijevski uporniki. Iransko zunanje ministrstvo je obtožbe zavrnilo kot "nepravične, neodgovorne, uničevalne in provokativne".

20 milijonov ljudi potrebuje humanitarno pomoč

Kritiki obtožujejo koalicijo, da v svojih letalskih napadih na Jemen ne naredi dovolj za preprečitev žrtev med civilisti. Od začetka posredovanja je bilo ubitih približno 8.650 ljudi, še 49.960 je bilo ranjenih. Zaradi spopadov 20,7 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč.

Vsi poskusi za dosego dogovora pred pogajanji, vključno s pogovori, ki so jih podpirali Združeni narodi, so do zdaj propadli.

Združeni narodi so sicer pozvali koalicijo pod vodstvom Savdske Arabije, naj preneha izvajati zaporo Jemna. Z zaprtjem poti so namreč prekinili tudi dostavo humanitarne pomoči. "Če se te kanale, te življenjske poti, ne ohranjajo odprte, je to katastrofalno za ljudi, ki so se znašli v humanitarni krizi, ki smo jo že označili za najhujšo na svetu," je dejal predstavnik urada ZN za koordinacijo humanitarnih zadev (Ocha) Jens Laerke. Pojasnil je še, da se urad pogaja s koalicijo, da bi ponovno omogočila dostop do Jemna.

A. P. J.