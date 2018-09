Savdski načrti za prekop ob meji s Katarjem naj bi napredovali

Spor s Katarjem se je zaostril junija lani

Svetovalec savdskega princa Mohameda bin Salmana je v petek namignil, da savdska kraljevina napreduje z načrti za prekop vzdolž celotne meje s Katarjem, s čimer bi sosednjo državo spremenila v otok.

"Nestrpno čakamo na podrobnosti glede implementacije projekta otok Salva, izjemnega zgodovinskega načrta, ki bo spremenil geografijo regije," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal prinčev višji svetovalec Saud Al Kahtani.

Savdski časnik Sabk je aprila poročal, da namerava kraljevina vzdolž meje s Katarjem izkopati 60 kilometrov dolg prekop, ki bo glede na načrte globok med 15 in 20 metri ter širok 200 metrov, kar bo omogočalo plovbo trgovskih ladij. V prekopu bi lahko zgradili tudi odlagališče jedrskih odpadkov, je še poročal časnik.

Načrtujejo, da ga bodo zgradili v enem letu, financirala pa ga bosta savdski in emiratski zasebni sektor ob polnem nadzoru Savdske Arabije. Prekop naj bi stal 750 milijonov dolarjev.

Kraljevina je k ponudbi za izkop povabila pet podjetij, zmagovalec pa naj bi bil razglašen ta mesec.

Stopnjevanje spora s Katarjem

Načrtovanje prekopa je nov korak v diplomatskem sporu med Katarjem na eni strani ter Savdsko Arabijo, Egiptom, Bahrajnom in Združenimi arabskimi emirati na drugi. Te države, sicer nekdanje zaveznice Katarja, so 5. junija lani zaostrile odnose s to državo, ki so jo obtožile, da podpira terorizem in Iran, glavnega regionalnega nasprotnika Savdske Arabije.

Savdska Arabija je ob tem zaprla mejo s Katarjem, ki je njegova edina kopenska meja, katarski letalski družbi pa so sosednje države prepovedale uporabo svojega zračnega prostora. Ob tem so iz države izgnale Katarce.

