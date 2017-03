Sberbank želi vstopiti v upravni odbor Agrokorja

20. marec 2017 ob 08:24

Zagreb - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Uprava hrvaškega živilskega velikana Agrokorja ima do torka čas za odločitev, kako rešiti podjetje, ki se je znašlo v velikih finančnih težavah.

Največji upnik, ruski Sberbank, že javno sporoča, da je njegov cilj vstopiti v upravni odbor Agrokorja, da bi nadzoroval finance. Medtem naj bi pet največjih hrvaških dobaviteljev zaradi nelikvidnosti podjetja organiziralo nujen sestanek, na katerem bodo spregovorili o nameri, da sami prevzamejo dele koncerna.

Sberbank ne verjame, da Todorić lahko sam reši družbo

Kot je za Radio Slovenija poročala Tanja Borčić Bernard, se bodo zaradi nelikvidnosti Agrokorja in dejstva, da z njimi niso govorili niti iz koncerna, niti največji upniki in niti hrvaška vlada, sešli predstavniki Podravke, Dukata, Franka, Vindije in Kraša. Agrokor naj bi po neuradnih informacijah Podravki dolgoval 26 milijonov evrov, to koprivniško podjetje pa razmišlja o prevzemu Leda. Tako kot si Coca Cola že nekaj časa želi kupiti Jamnico.

Ali so takšni načrti tudi del rešitve, kot jo vidi ruski Sberbank, naj bi bilo prav tako znano ta teden. Kot so potrdili za Bloomberg, Agrokorja ne želijo prevzeti, vendar pa ne verjamejo več, da ga Ivica Todorić lahko sam reši iz finančnih težav.

V Agrokorju pripravljeni na spremembe

Na restrukturiranje premoženja in poslovanja Agrokorja ter spremembe v upravi, kot opozarja ekonomist Ljubo Jurčić, se očitno pripravljajo tudi v samem koncernu. V zadnjem sporočilu za javnost so zapisali, da obstoj Agrokorja ni vprašljiv in da skupaj z glavnimi investitorji iščejo nov poslovni model, ki bo zaščitil tako dobavitelje, vlagatelje, partnerje kot tudi zaposlene.

Večernji list je poročal, da se je Agrokor v zadnjih dveh tednih s Sberbankom dogovoril za posojilo v znesku 300 milijonov evrov, kar naj bi bilo dovolj za poplačilo obveznosti do dobaviteljev in države. Televizija N1 je zatem navedla neuradne informacije, da je Sberbank denar nakazal neposredno Agrokorjevim dobaviteljem, predvsem tistim, ki so dobavljali blago Konzumu. Po njihovem je to dokaz velikega nezaupanja Sberbanka do Agrokorja, ki tej banki dolguje že 1,3 milijarde evrov.

T. J.