Schäuble: "Turčija se igra z večstoletnimi vezmi z Nemčijo"

Napetost med državama ne popušča

24. julij 2017 ob 10:27

Berlin - MMC RTV SLO/Reuters

Nemški finančni minister Wolfgang Schäuble je izjavil, da se turški predsednik Recep Tayyip Erdogan "igra z že stoletja trajajočimi vezmi z Nemčijo".

"Razmere so dramatične, saj nas povezuje res veliko stvari. A ne moremo dovoliti, da bi nas kdo izsiljeval," je dejal Schäuble v pogovoru za časopis Bild.

Dvostranski odnosi med Nemčijo in Turčijo so se zaostrili, potem ko je Turčija pred dvema tednoma aretirala šest borcev za človekove pravice, med katerimi je bil tudi Nemec Peter Steudtner. V povezavi z lanskim spodletelim državnim udarom in čistko po puču so v Turčiji do zdaj aretirali 22 nemških državljanov, trenutno jih je za zapahi še devet. Med njimi sta novinar Deniz Yücel in prevajalka Mesale Tolu Corlu.

Previdnost pred potovanji v Turčijo

Prejšnji teden je tako nemško zunanje ministrstvo zaostrilo varnostna opozorila za potovanja v Turčijo, sporočili pa so, da bodo preverili tudi posojila in garancije nemškim izvoznikom in vlagateljem v Turčiji. Novo politiko do Turčije je podprla tudi nemška kanclerka Angela Merkel. Predlagani ukrepi proti Turčiji "so v luči razvoja nujno potrebni", je v imenu Merklove tvitnil njen predstavnik Steffen Seibert. Dodal je, da je obnašanje Turčije "nesprejemljivo" in da ima Nemčija obveznost zaščititi svoje državljane in podjetja, hkrati pa si želi ohraniti močne dvostranske odnose.

"Tega ne sprejemamo"

Turčija pa je novo politiko ostro kritizirala. "Pošiljati sporočilo Nemcem in jim govoriti, da ni varno potovati v Turčijo, je velika politična neodgovornost," je dejal predstavnik turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, Ibrahim Kalin, in dodal: "Tega ne sprejemamo." Pojasnil je, da so imeli vedno dobre odnose z Nemčijo in si tega želijo še naprej. Z Nemci, ki se držijo zakonov, pa nimajo problemov, je zagotovil. "Tukaj so naši gostje in tu si želimo videti še več nemških turistov," je dejal.

Napeto je bilo že na začetku meseca, ko Ankara nemškim poslancem ni dovolila obiska nemških vojakov v dveh zračnih oporiščih na svojem ozemlju. Volker Kauder, vodja vladajočega konservativnega bloka v parlamentu, se je takrat pridušal: "Skrbi me, da obstaja država, ki je članica zveze Nato in ki ne dovoli obiskov drugi članici Nata. To je nesprejemljiv položaj, zato jasno sporočamo Turčiji: Tako ne bo šlo naprej."

A. P. J.