Schulz: Koalicija konservativcev in socialdemokratov ni samoumevna

1. december 2017 ob 07:17,

Vodja nemških socialdemokratov Martin Schulz je izjavil, da podpira začetek pogovorov z Angelo Merkel o tem, kako iziti iz politične slepe ulice, v katero je po propadu pogajanj o oblikovanju t. i. jamajške koalicije zašla Nemčija.

Schulz bo svoji stranki predlagal začetek uradnih pogovorov z Merklovo. A kot je hkrati poudaril, gre za pogovore, katerih sklep oziroma izid ostaja za zdaj popolnoma odprt. S tem je prvak SPD-ja zavrnil poročanje nekaterih nemških medijev, da naj bi že privolil v vstop socialdemokratov v vladno koalicijo.

Kot je še dejal Schulz, obstaja za oblikovanje nove vlade več možnosti in o vseh je treba razpravljati. To bo v ponedeljek predlagal tudi predsedstvu stranke, ki bo nato odločilo, kaj predlagati članom na kongresu stranke prihodnji teden. Hkrati je odločno zanikal medijska poročila o "zeleni luči" za vstop v veliko koalicijo in jih označil za "preprosto napačna". "Imamo vlado, ki opravlja tekoče posle, nismo pod nikakršnim časovnim pritiskom. Koalicija konservativcev in SPD-ja nikakor ni samoumevna," je še vztrajal.

Pogajanja pod okriljem predsednika

V četrtek zvečer so se v palači nemškega predsednika Franka-Walterja Steinmeierja o možnostih za oblikovanje skupne vlade prvič več kot dve uri pogovarjali voditelji treh strank: Angela Merkel iz Krščanskodemokratske stranke, Horst Seehofer iz Krščanskosocialne unije in Martin Schulz iz Socialdemokratske stranke. Izjav po srečanju niso dejali, v javnost je prišlo le, da še vedno ostajata na mizi tako možnost predčasnih volitev kot oblikovanja manjšinske vlade.

Dvorec Bellevue, sedež nemškega predsednika, je redko v središču političnega dogajanja, nemški predsednik pa redko vodilni politični akter. Steinmeier je takoj po propadlih pogajanjih prevzel vlogo odločevalca in dal voditeljem strank jasno vedeti, da prevzamejo politično odgovornost. To je bil poziv, s katerim je šel bolj na roko CDU-ju in Merklovi.

Socialdemokrati želijo spremembe

Martin Schulz je pred pogovori dejal, da ne more napovedati izida, da pa se bo zavzemal za najboljše za Nemčijo, a dodal, da je hkrati jasno, da Nemčija potrebuje spremembe. Nekaj teh ponuja Socialdemokratska stranka: pokojninska reforma, vrnitev k delnemu delovnemu času, ukinitev zasebnih zdravstvenih zavarovalnic, možnost, da se k beguncem z omejenim statusom priselijo najožji družinski člani.

Merklova je obljubila odkrita, angažirana pogajanja. Ona in Seehofer sta se iz propadlih uvodnih pogajanj z Zelenimi in FDP-jem naučila, da je treba na začetku razčistiti najpomembnejše dileme in skupaj razvijati ideje in hkrati, da o vsakem koraku ni treba obveščati javnosti, ocenjujejo novinarski kolegi.

CSU svari pred prevelikimi zahtevami, a dejstvo je, da Merklova manjšinske vlade ne želi, novih volitev tudi ne in edina alternativa je Socialdemokratska stranka. In to ve tudi Socialdemokratska stranka.

Steinmeier se bo zdaj umaknil

S pogovori v Bellevueju se Steinmeierjeva vloga protagonista na nemškem političnem prizorišču za nekaj časa končuje, stranke se bodo v naslednjih dneh odločale, kako komunicirati brez njega. Najprej predsedstva strank, kako, če sploh, naprej, nato naslednji konec tedna Socialdemokrati dokončno, ali gredo v pogajanja ali ne.

A. P. J.