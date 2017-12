Še en severnokorejski vojak prebegnil v Južno Korejo

Seul: Prebežniku smo zagotovili varnost

21. december 2017 ob 07:35

Seul - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Južnokorejska vojska je proti severnokorejskim stražarjem, ki so hoteli zajeti vojaka, ki je iz demilitariziranega območja prebegnil na drugo stran meje, izstrelila več strelov.

Ko so se severnokorejski vojaki približali demarkacijski črti, ki ločuje obe državi, so južnokorejski proti njim izstrelili okoli 20 strelov, je pojasnilo južnokorejsko obrambno ministrstvo. Severnokorejski vojaki so nato prav tako izstrelili več strelov proti jugu, niso pa prečkali demarkacijske črte.

Prebegnil v hudi megli

Severnokorejski vojak z nizkim činom je prebegnil v noči na četrtek po tamkajšnjem času. Kot so sporočili iz Seula, se je sredi goste megle nenadoma pojavil pred južnokorejsko stražarnico. Zaradi megle je bila vidljivost takrat manjša od 100 metrov, zato so vojakovo gibanje najprej zaznale nadzorne naprave. Južni Korejci so prebežnika prijeli in "mu zagotovili varnost", so še sporočili iz Seula. Preiskovalci ga bodo zaslišali in želeli od njega pojasnilo, zakaj je prebegnil čez mejo, piše BBC.

To je drugi vojak, ki je prebegnil iz Severne v Južno Korejo v zadnjih dveh mesecih. Zadnji je prebegnil v začetku novembra, a so ga pri tem njegovi severnokorejski kolegi ustrelili in ranili. V letu 2017 so v Južno Korejo prebegnili štirje severnokorejski vojaki, poleg tega pa še enajst civilistov.

Močno zastražena meja

Ta meja sicer velja za enega najbolj zastraženih območij na svetu, saj so na obeh straneh meje bodeča žica, nadzorne kamere, električne ograje in mine. Nekaj Severnih Korejcev je uspešno prebegnilo tudi na Kitajsko.

Razmere na Korejskem polotoku so že nekaj časa zelo napete, zlasti zaradi razgrete retorike med severnokorejskim režimom in Washingtonom zaradi severnokorejskega programa razvoja jedrskega orožja in raketne tehnologije. Obe strani odkrito grozita z vojaškim posredovanjem.

A. P. J.