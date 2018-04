Se je Kim odpovedal jedrskim poskusom, ker jih nima več kje izvajati?

V petek vrh Severne in Južne Koreje

26. april 2018 ob 11:51

Peking - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Presenetljivi odločitvi severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, da se odpove jedrskim poskusom, naj bi botroval razlog, da prizorišče po šestih jedrskih poskusih ni več uporabno za nove.

Kim je v nedeljo presenetil svetovno javnost, ko je sporočil, da bodo ustavili vse jedrske poskuse, saj je po njegovih besedah severnokorejski jedrski program dokončan in zato novi poskusi niso več potrebni. Prav tako se je odpovedal novim raketnim poskusom, ki so skupaj z jedrskimi poskusi vznemirjali mednarodno skupnost in Pjongjangu nakopali sankcije.

Toda kitajski znanstveniki so zdaj razkrili, da je po zadnjem poskusu 3. septembra lani, ko naj bi Severna Koreja uspešno preizkusila vodikovo bombo, zaradi silovite eksplozije podzemni jedrski kompleks Pungje Ri postal neuporaben.

Raziskovalci s kitajske univerze za znanost in tehnologijo so preučili seizmološke podatke in odkrili, da je nekaj osem minut in pol po eksploziji prišlo do vertikalnega zrušenja podzemnega kompleksa več kot 900 metrov pod goro Mantap.

Eksplozija je bila kar desetkrat močnejša od vseh prejšnjih jedrskih bomb, ki jih je preizkusila Severna Koreja, in sedemkrat močnejša od jedrske bombe, ki so jo ZDA odvrgle na Hirošimo.

Kot so zapisali v povzetku svoje študije, je zrušenje podzemnega kompleksa pomenilo, da ta ni več uporaben za jedrske poskuse v prihodnosti. Če bi izvedli še en podoben jedrski poskus, bi lahko namreč tvegali zrušenje še večjih razsežnosti, kar bi lahko pripeljalo tudi do ekološke katastrofe.

Prav to naj bi bil pravi razlog, da je Kim nepričakovano razglasil konec jedrskih poskusov, meni nekdanji inšpektor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Robert Kely. "Ničemur se niso odpovedali. Kompleks ni več uporaben," je zatrdil.

Kompleks še "živi"

Toda spletni portal 38North v lasti Johns Hopkins School of Advanced International Studies poroča, da satelitski posnetki prikazujejo, da so še letos na območju gradili predore, kar bi lahko pomenilo, da je kompleks še delujoč, čeprav so se dejavnosti v zadnjem času znatno upočasnile.

"Ni podlage za trditve, da jedrski kompleks Pungje Ri ni več primeren za nadaljnje jedrske poskuse," so zapisali.

Oblasti v Pekingu še posebej pozorno spremljajo dogajanje v Pungje Riju, še posebej zaradi možnosti radioaktivnega sevanja, saj se jedrski kompleks nahaja manj kot 100 kilometrov od meje s Kitajsko, kjer so v obmejnih mestih že čutili tresenje tal po severnokorejskih jedrskih poskusih.

Kitajske oblasti so sporočile, da do zdaj še niso zaznale nobenega radioaktivnega sevanja.

Profesor Kune Yull Suh z narodne univerze v Seulu je lani opozoril tudi na nevarnost ognjeniške aktivnosti na gori Paektu, ki leži sto kilometrov stran.

Kim bo stopil na južnokorejska tla

Medtem je v Južni Koreji vse pripravljeno na petkovo srečanje južnokorejskega predsednika Mun Dže Ina s Kim Džong Unom, ki bo potekalo v obmejni vasi Panmunjon na južni strani demilitariziranega območja. Kim bo tako postal prvi severnokorejski voditelj, ki bo stopil na južnokorejska tla po koncu korejske vojne leta 1953.

Pred vrhom se bosta voditelja srečala na demarkacijski črti, ki Korejski polotok deli na Severno in Južno Korejo.

V Seulu upajo, da bosta Kim in Mun na srečanju tlakovala pot za mirovni sporazum, ki bi nadomestil krhko premirje, s katerim so prekinili spopade v korejski vojni, a je uradno niso nikoli končali.

Od rezultatov tega vrha bo tudi odvisno načrtovano srečanje Kima z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki bi se lahko zgodilo v začetku junija, čeprav uradne potrditve dogodka še ni.

G. V.