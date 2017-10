Še naprej dolge kolone Rohingov iz Mjanmara v Bangladeš

Guardian: ZN-ova agencija za hrano je umaknila kritično poročilo

17. oktober 2017 ob 20:45

London - MMC RTV SLO, STA

Posnetki brezpilotnih letalnikov kažejo, da se še naprej nadaljuje množičen beg Rohingov iz Mjanmara. Po podatkih Združenih narodov jih je od 25. avgusta pobegnilo že okoli 582.000.

Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNCHR) je objavil posnetke dolgih kolon beguncev, ki so na poti v Bangladeš. Agencija je bangladeške oblasti pozvala, naj okoli 15.000 Rohing, ki so obtičali na meji, čim prej premakne v notranjost države, kjer so boljše razmere.

Po podatkih ZN-a je po izbruhu nasilja 25. avgusta iz mjanmarske zvezne države Rakajn, kjer številni Rohingi nimajo dostopa do hrane in zdravstvene oskrbe, zbežalo okoli 582.000 Rohingov. "Močno smo zaskrbljeni zaradi humanitarnih razmer v Bangladešu, kjer je na tisoče novih beguncev obtičalo na meji," je dejal tiskovni predstavnik UNCHR-ja Andrej Mahečić. Ob tem je bangladeške oblasti pozval, naj urgentno sprejmejo begunce, ki bežijo pred nasiljem in čedalje zahtevnejšimi pogoji za življenje doma. Do zastojev na meji prihaja zaradi mejnega nadzora, ki ga izvajajo obmejni organi, je še dejal Mahečić. Čez mejni prehod Anjuman Para je od nedelje ponoči v Bangladeš prišlo med 10.000 in 15.000 Rohingov.

Mjanmar je pritisnil na agencijo zaradi kritičnega poročila

Guardian je danes razkril, da je agencija ZN-a za hrano umaknila kritično poročilo, ki je razkrilo podatke o hudi lakoti med Rohingi, mjanmarska vlada pa je od agencije zahtevala, da poročilo umakne. Julijsko poročilo Svetovnega programa za hrano (WFP) je posvarilo, da bi bilo lahko več kot 80.000 otrok, mlajših od petih let, v nevarnosti, da zaradi pomanjkanja hrane hitro izgubijo težo. Šeststransko poročilo so potem zamenjali z izjavo, da Mjanmar in agencija sodelujeta pri reviziji vsebine poročila. Izvršni direktor WFP-ja David Beasley je v pisni izjavi Guardianu danes popoldne sporočil, da bo agencija poročilo objavila v izvirni obliki. "Da poenostavim: Svetovni program za hrano trdno stoji za izsledki poročila."

