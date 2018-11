Pred sodiščem se je zbrala množica ljudi, ki so za storilce zahtevali najstrožjo kazen. Foto: Reuters Obsojenih je bilo sedem ljudi - dva nekdanja zaposlena v podjetju Desa in pet atentatorjev, enega moškega pa so oprostili. Foto: Reuters Dodaj v

Sedem moških obsojenih za umor honduraške okoljevarstvenice

Borila se je proti gradnji jezu na reki Gualcarque

30. november 2018 ob 07:33

V Hondurasu so sedem moških obsodili za umor okoljevarstvenice Berte Isabel Caceres, ki se je vrsto let bojevala za ustavitev gradnje hidroelektrarne na reki Gualcarque.

Jez hidroelektrarne, za katerega so honduraške oblasti zbrale mednarodna finančna sredstva, bi namreč stal na reki, ki je za avtohtone prebivalce, ljudstvo Lenca, sveta.

Sodišče je razsodilo, da so umor Caceresove, tudi same prvotne prebivalke Hondurasa, naročili vodilni pri podjetju Desa, ki je gradilo jez Agua Zarca, saj je Caceresova z mnogimi protesti proti njegovi gradnji podjetju povzročila zamude in finančne izgube, piše Guardian.

Caceresovo so plačani morilci ustrelili na njenem domu marca leta 2016, dva dni pred njenim 45. rojstnim dnem. V istem napadu so ustrelili tudi mehiškega okoljevarstvenika Gustava Castra, a je preživel, ker se je pretvarjal, da je mrtev. Višino zaporne kazni za obsojene bo sodišče izreklo januarja.

Kaznovati tudi naročnike

Obsodbo so pozdravili sorodniki Caceresove in njeni sodelavci, ki pa so opozorili, da mora roka pravice najti in kaznovati tudi snovalce atentata in tiste, ki so priskrbeli denar za njen umor. "Ne čutimo zadovoljstva ali sreče, le uteho, ker so morilci moje matere, ki je le branila naravne vire v državi, kaznovani. Ne želimo maščevanja, le to, da kaznujejo tudi naročnike umora," je dejala Olivia Zuniga, najstarejša hči okoljevarstvenice.

Berta Isabel Caceres je bila koordinatorka Civilnega sveta organizacij ljudskih in prvotnih prebivalcev Hondurasa (Copinh). Vrsto let se je bojevala za pravico prvotnih prebivalcev do njihovega ozemlja in naravnih virov, ob tem pa je bila tudi ugledna politična komentatorka, zagovornica pravic za ženske in borka proti kapitalizmu. Leta 2015 je za svoje delo prejela Goldmanovo nagrado.

