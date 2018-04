Sedem mesecev po Marii se je Portoriko znova znašel v temi

Čez dober mesec dni se začenja nova sezona orkanov

19. april 2018 ob 09:25

San Juan - MMC RTV SLO

Potem ko je orkan Maria pred sedmimi meseci uničil večino infrastrukture v Portoriku, se je ta znova znašel v težavah: brez električne energije je ostal večji del otoka.

Oskrba električne energije je bila prekinjena zaradi izkopavanja enega izmed pogodbenih partnerjev na jugu otoka, poroča BBC. Po navedbah CNN-a je brez elektrike ostalo okoli 1,5 milijona prebivalcev. Isto podjetje je bilo odgovorno tudi za prekinitev oskrbe z elektriko pretekli teden, ko je zaradi podrtja drevesa v temi ostalo 870.000 ljudi.

Pristojna služba za oskrbo z električno energijo Prepa je sporočila, da bodo težave odpravili v 24 do 36 urah, prednostno bodo najprej električno energijo vrnili bolnišnicam, letališču v San Juanu ter vodovodnemu in finančnemu sistemu.

Po orkanu Maria, najhujšem orkanu v zadnjih 90 letih, ki je opustošil otok, ki je čezmorsko ozemlje ZDA, so brez električne oskrbe ostali skorajda vsi prebivalci, 40.000 je tudi sedem mesecev po orkanu še vedno nima. "Sedem mesecev po Marii smo spet tam, kjer nas je pustila," je za CNN dejala profesorica na univerzi Carlosa Albizuja v San Juanu Cynthia Garcia Coll.

Nejasen status otoka

Karibski otok ima sicer znotraj ZDA, ki so ozemlje leta 1898 pridobile od Špancev, nejasen politični status. Njegovi prebivalci imajo ameriško državljanstvo, vendar pa ne smejo voliti na predsedniških volitvah. Imajo pravico do enega predstavnika v predstavniškem domu zveznega kongresa, vendar le z omejeno volilno pravico.

Otok, ki je čezmorsko območje ZDA in je lani julija razglasil bankrot, se že leta spopada tudi z begom možganov in revščino. V zadnjih desetih letih se je pol milijona Portoričanov izselilo v ZDA, med preostalimi dobrimi tremi milijoni pa jih 45 odstotkov živi pod pragom revščine. Brezposelnost je 12-odstotna. Lani junija so izvedli že peti referendum o spremembi statusa, a kot vsi pred njim je bil tudi ta neobvezujoč. Kar 97 odstotkov izmed 2,2 milijona volivcev je podprlo možnost, da bi Portoriko postal 51. zvezna država ZDA, a volilna udeležba je bila le 23-odstotna.

K. T.