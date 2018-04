Sedem mjanmarskih vojakov obsojenih na 10 let zapora zaradi pobojev Rohingov

Država preganja novinarja Reutersa

10. april 2018 ob 21:42

Najpjidav - MMC RTV SLO, STA

V Mjanmaru so sedem pripadnikov vojske obsodili na deset let zapora s prisilnim delom zaradi zunajsodnih pobojev desetih pripadnikov pretežno muslimanske manjšine Rohinga, je sporočila vojska.

Med obsojenimi so tudi štirje častniki. Gre za poboje v vasi In Din v mjanmarski zvezni državi Rakajn septembra lani. Mjanmarska vojska je že januarja priznala, da so mjanmarski vojaki in vaščani odgovorni za smrt desetih Rohingov, katerih trupla so decembra našli v množičnem grobišču v Rakajnu.

Vojska je sporočila, da so vojaki izvršili zunajsodne poboje, ni pa potrdila, da bi bilo to del širšega etničnega čiščenja Rohingov, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Novinarja pred sodnika

V sredo bosta pred sodnika v Yangonu stopila novinarja agencije Reuters, ki so ju prijeli med preiskovanjem pobojev v In Dinu. Sodili jima bodo zaradi izdajanja državnih skrivnosti, saj naj bi imela pri sebi dokumente o vojaških načrtih, ki so pripeljali do izgona več kot 700.000 pripadnikov pretežno muslimanske manjšine.

Sodišče bo v sredo odločalo o zahtevi njunih odvetnikov, naj zaradi pomanjkanja dokazov zavrže njun primer. Grozi jima do 14 let zaporne kazni.

Zaradi nasilja v okviru varnostnih operacij v zvezni državi Rakajn je v sosednji Bangladeš od avgusta lani zbežalo več kot 700.000 Rohingov. Združeni narodi so dejanja mjanmarske vojske označili za etnično čiščenje.

B. V.