Sedem mornarjev so po trčenju ameriškega rušilca in trgovske ladje našli mrtvih

Vzrok trka ni znan

18. junij 2017 ob 07:03,

zadnji poseg: 18. junij 2017 ob 08:34

Jokosuka - MMC RTV SLO/Reuters

Sedem mornarjev, ki so jih pogrešali po trku ameriškega rušilca in tovorne ladje blizu mesta Jokosuka, so našli mrtvih, so sporočili iz ameriške mornarice.

Trk se je zgodil v zgodnjih sobotnih urah blizu mesta Jokosuka na vhodu v Tokijski zaliv, kjer je velika gneča, kajti od tam ladje plujejo v največji japonski pristanišči Tokio in Jokohamo. Takoj po trku se je začela obsežna reševalna akcija, v kateri so moči združile japonska obalna straža in ameriške enote.

V trku so bili ranjeni trije mornarji, med njimi poveljnik rušilca, sedem mornarjev so pogrešali. Izmed treh poškodovanih naj bi bilo stanje kapitana Brycea Bensona stabilno, medtem ko sta druga dva dobila le nekaj raztrganin in praks, poročajo iz ameriške vojske. Med trčenjem je bilo na rušilcu 285 članov posadke.

Na tovorni ladji, na kateri je bilo 1.080 zabojnikov na poti iz Nagoje v Tokio, je bilo 20 članov posadke, vsi so bili filipinski državljani. Nihče izmed njih ni dobil poškodb.

Viceadmiral v ameriški mornarici Joseph Aucoin je na tiskovni konferenci po trčenju povedal, da je ameriška ladja skoraj potonila. "Škoda je precejšnja. Pod vodo je v ladji zazijala velika odprtina," je po trku dejal Aucoin in dodal, da jim je ladjo uspelo rešiti ob izjemnih naporih posadke.

Popravilo rušilca Fitzgerald naj bi trajalo več mesecev, naj bi se pa vrnil v vode.

Kot so sporočili iz ameriške mornarice, je reševalna ekipa potapljačev trupla našla v poplavljenih spalnih prostorih ladje. Posmrtne ostanke bodo odpeljali v japonsko bolnišnico na prepoznavanje, poroča BBC.

Še vedno ni jasno, kako se je zgodila nesreča. Preiskava še poteka, Aucoin pa sporoča, da bodo pravni postopki sproženi ob koncu preiskave.

K. T., J. R.