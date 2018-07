Seehofer naj bi ponudil svoj odstop kot predsednik stranke in minister

Odločilni pogovori nemške koalicije

1. julij 2018 ob 16:32,

zadnji poseg: 1. julij 2018 ob 23:14

München - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Po navedbah blizu stranke je vodja Krščanskosocialne unije (CSU) Horst Seehofer, ki je na sestanku stranke dejal, da kljub dogovorom Angele Merkel z Evropsko unijo ne vidi druge možnosti kot zaprtje nemške meje, ponudil svoj odstop kot minister in predsednik stranke.

Kot poroča Reuters, naj bi nekateri člani stranke skušali prepričati, naj ne odstopi. Uradno sicer svojega odstopa še ni podal.

Vir iz stranke CSU je za Reuters še sporočil, da po besedah Seehoferja sobotni sestanek s kanclerko za zaprtimi vrati ni imel vpliva na njegovo odločitev.

Zavračanje vseh prebežnikov na nemški meji na Bavarskem bi po pisanju Reutersa skoraj neizbežno vodilo v razpad nemške koalicije med kanclerkinimi Krščanskimi demokrati (CDU), sestrsko stranko CSU ter socialdemokrati (SPD).

Merklova je sicer pred srečanjem zatrdila, da bi dogovori z dvodnevnega vrha v Bruslju morali zadovoljiti sestrsko stranko CSU. V intervjuju za nemško televizijo ZDF je dejala, da si želi, da bi sestrski stranki še naprej delovali skupaj.

Dogovori o vračanju prebežnikov

V Bruslju so se evropski voditelji dogovorili za vzpostavitev centrov za obravnavo prebežnikov znotraj Evropske unije in sprejemanje novih prebežnikov na prostovoljni osnovi, voditelji pa so izrazili podporo tudi ideji o centrih za izkrcanje in registracijo prebežnikov zunaj EU-ja.

Merklova je v soboto v pismu, ki ga je poslala koalicijskima partnericama, zapisala, da je Nemčija od 14 držav dobila soglasje, da bodo sprejemale prebežnike, ki jih bo Nemčija zavrnila, s Španijo in Grčijo pa je sklenila poseben tristranski dogovor o vračanju tistih, ki so bili registrirani v teh dveh državah. Pozvala je tudi k vzpostavitvi posebnih centrov za obravnavo prebežnikov na nemški meji.

Seehofer dogovor ocenjuje kot neučinkovit

Seehofer je ocenil, da to ni tako učinkovito, kot bi bil enostranski ukrep Nemčije - zavračanje prebežnikov, ki so se registrirali že v kateri drugi članici EU-ja, na nemški meji.

Viri na srečanju so za nemško tiskovno agencijo DPA še povedali, da je Seehofer tudi zavrnil predlog Merklove o vzpostavitvi posebnih "nadzornih centrih" v Nemčiji.

Višegrajska četverica zanika dogovore

Višegrajske države – Češka, Madžarska, Poljska in Slovaška – so potem sicer zanikale, da bi sklenile dogovor z Nemčijo. Češki premier Andrej Babiš je kot prvi zanikal sodelovanje v dogovoru. Iz nemške vlade so sporočili, da Merklova z obžalovanjem sprejema odločitev Prage, a vztrajali, da je Praga na vrhu EU-ja "izrazila pripravljenost na sklenitev dogovora za boljše sodelovanje pri vračanju prebežnikov".

Dogovor je v soboto zanikal tudi madžarski premier Viktor Orban, ki je dejal, da gre za lažne novice. Za Reuters ga je zanikalo tudi poljsko zunanje ministrstvo, francoska tiskovna agencija AFP pa je danes poročala, da ga je zanikala tudi Slovaška.

