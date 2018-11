Seehofer ne bo več predsednik CSU-ja, ostal pa bo minister

V zadnjih mesecih deležen številnih kritik

12. november 2018 ob 15:22

Dresden - MMC RTV SLO, STA

Nemški notranji minister Horst Seehofer je potrdil, da bo odstopil kot predsednik Krščansko-socialne unije (CSU), ostal pa bo minister.

Seehofer je v kraju Batzen na Saškem tako potrdil govorice, ki so v nedeljo zvečer prišle iz njegove stranke, da bo v začetku prihodnjega leta odstopil s položaja predsednika. Njegovega naslednika naj bi izvolili na izrednem kongresu. Pojavile so se sicer tudi govorice, da bi lahko odstopil tudi z ministrskega položaja, a je to zanikal.

"Ta odločitev na noben način ne vpliva na moj položaj zveznega notranjega ministra," je dejal Seehofer. Poudaril je še, da še ni sprejel odločitve, kdaj bo formalno podal odstopno izjavo. To naj bi se sicer zgodilo še ta teden. Najverjetneje ga bo potem na položaju predsednika stranke, ki deluje le na Bavarskem, nasledil novi predsednik bavarske deželne vlade in Seehoferjev veliki tekmec Markus Söder.

V zadnjih mesecih deležen številnih kritik

Seehofer se sicer že nekaj mesecev sooča s kritikami znotraj stranke, ki so se še posebej okrepili po debaklu na oktobrskih deželnih volitvah na Bavarskem, ko je CSU prvič po letu 1966 izgubil absolutno večino v deželnem parlamentu. Stranka je morala zdaj v koalicijo s Svobodnimi volivci.

Aktualni notranji minister je odigral pomembno vlogo tudi v sporih znotraj sestrske Krščansko-demokratske unije (CDU), ki jo vodi nemška kanclerka Angela Merkel. Poleti je sprožil tudi prvo vladno krizo s svojimi zahtevami po zaostritvi azilne politike. To je na koncu škodovalo predvsem strankam vladne koalicije - ob CSU in CDU tudi socialdemokratom (SPD), kar se je odrazilo tudi na zelo slabih rezultatih na deželnih volitvah na Bavarskem in v Hessnu.

Tudi Merklova je po slabem volilnem rezultatu CDU v Hessnu napovedala, da se sama ne bo več potegovala za predsednico stranke. Meni sicer, da bo še vedno lahko izpeljala kanclerski mandat do konca.

T. J.