Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Po današnji predstavitvi v Berlinu se bo Seehofer o prenovljeni migracijski politiki pogovarjal tudi z evropskimi kolegi. Foto: Reuters Sorodne novice Nemčija podaljšuje nadzor na meji z Avstrijo, Danska na meji z Nemčijo Dodaj v

Seehofer predstavil veliki migracijski načrt notranjega ministrstva

Zanikal, da gre za novo provokacijo v azilnem sporu

10. julij 2018 ob 12:42

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemški notranji minister Horst Seehofer je v Berlinu predstavil težko pričakovani veliki načrt za ureditev migracij, ki je po njegovih besedah "temelj preobrata azilnega sistema v Nemčiji".

V načrtu so ostali tranzitni centri, ki so razburili predvsem SPD in zaradi česar so se pozneje dogovorili za izraz transferni centri. Na nemško-avstrijski meji naj bi Nemčija vzpostavila nov mejni režim, v okviru katerega bodo omejili vstop sekundarnih prebežnikov, in sicer prek namestitve v transfernih centrih in nato deportacije v državo članico EU-ja, ki je odgovorna za njihovo obravnavo, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Seehofer je na predstavitvi pojasnil, da bi morali sicer načrt skoraj vsak dan znova spreminjati in dopolnjevati.

Ravnovesje med redom in človečnostjo

Po njegovih besedah je načrt celostni koncept in predstavlja ravnovesje med redom in človečnostjo, prioriteta pa je boj proti vzrokom migracij v državah izvora, saj naj bi se na takšen način zmanjšalo število prebežnikov. Načrt, ki je nastal v okviru nemškega notranjega ministrstva, ni upošteval sklepa koalicijskega vrha konservativne unije CDU/CSU in socialdemokratov (SPD).

Ta mesec se namerava Seehofer seznaniti še s tem, kakšne dogovore glede vračanja prebežnikov bi lahko Nemčija sklenila z drugimi članicami EU-ja. Pričakuje "težke pogovore", ki bi jim lahko sledil uspeh. "Manj ko bo Evropa storila, več pomena bodo dobili nacionalni ukrepi," je dodal.

Po današnji predstavitvi v Berlinu se bo Seehofer o prenovljeni migracijski politiki pogovarjal tudi z evropskimi kolegi. Prvo resno srečanje na to temo bo v Innsbrucku v četrtek v okviru zasedanja notranjih ministrov EU-ja. Veliki načrt za ureditev migracij bi moral Seehofer sicer predstaviti že pred enim mesecem, a so predstavitev zaradi azilnega spora z nemško kanclerko Angelo Merkel preložili. Tema je sprožila večtedensko vladno krizo, med katero je Seehofer celo ponudil svoj odstop.

K. Št.