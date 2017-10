September letos najsmrtonosnejši mesec v Siriji. Skoraj tisoč civilnih žrtev.

Ubitih več kot 200 otrok

2. oktober 2017 ob 11:38

Damask - MMC RTV SLO

Sirski observatorij za človekove pravice je sporočil, da je bil september letos najsmrtonosnejši mesec v Siriji. Umrlo je več kot 3.300 ljudi, od tega 995 civilistov.

Kot poroča BBC, je observatorij, sicer organizacija s sedežem v Veliki Britaniji, sporočil, da je okoli 70 odstotkov civilnih žrtev umrlo v napadih Rusije, sirske vlade ali zračnih napadih koalicije pod vodstvom ZDA. Observatorij svoj podatek o številu žrtev utemeljuje na podatkih, ki jih zagotavlja mreža aktivistov v Siriji.

Med civilnimi žrtvami je 207 otrok. Ubitih je bilo tudi okoli 790 provladnih borcev, več kot 700 pripadnikov skupin, povezanih s t. i. Islamsko državo in Al Kaido, ter okoli 550 upornikov.

Številne smrtne žrtve so bile v spopadih med različnimi oboroženimi skupinami in t. i. Islamsko državo. Džihadisti so izgubili večino ozemlja pod njihovim nadzorom v Siriji, ob tem pa se nadaljujejo zračni napadi nanje.

Nedavno je tako zavezništvo kurdskih in arabskih sil prevzelo nadzor nad Rako, mestom na severu države, ki je bilo dejansko glavno mesto samooklicane države. Zadnje oporišče džihadistične skupine v Siriji je tako pokrajina okoli vzhodnega mesta Deir al Zor. Sirska vojska poskuša zasesti mesto, pri tem pa jo podpirajo ruske zračne sile. V teh napadih je po podatkih observatorija umrlo več deset civilistov.

Spomnimo, ruski predsednik Vladimir Putin je med nedavnim obiskom Ankare dejal, so "dejansko že izpolnjeni nujni pogoji za konec bratomorne vojne v Siriji, za končen poraz teroristov in za vrnitev Sircev v mirno življenje in na njihove domove".

B. V.