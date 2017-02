Sessions kot pravosodni minister ZDA napovedal boj proti nezakonitemu priseljevanju

Ostre besede glede njegovega delovanja v preteklosti

9. februar 2017 ob 07:32,

zadnji poseg: 9. februar 2017 ob 19:05

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški senat je po burnem zaslišanju z 52 glasovi za in 47 proti Jeffa Sessionsa potrdil za novega pravosodnega ministra, ki je hkrati tudi generalni državni tožilec.

Za Sessionsa je glasoval le en demokratski senator, Joe Manchin iz Zahodne Virginije. Sessions bo vodil ministrstvo, ki ima 113.000 zaposlenih, med njimi tudi 93 zveznih tožilcev, poroča BBC.

"Cenim debato, ki smo jo imeli, in se zahvaljujem tistim, ki so premogli dovolj zaupanja, da so glasovali zame kot prihodnjega pravosodnega ministra," je dejal po glasovanju in dodal, da se zaveda plemenite odgovornosti, ki mu jo nalaga vodenje tega resorja. Ob tem je dejal, da je karikatura, ki ga prikazuje kot južnjaškega rasista, zelo boleča.

Sessions je po prisegi v Beli hiši dejal, da morajo ZDA končati nezakonito priseljevanje. "Končati moramo to brezzakonje, ki ogroža javno varnost in znižuje plače delavnih Američanov," je po poročanju BBC-ja dejal Sessions.

Prepoved besede Warrenovi

Demokratski senatorji so med zaslišanjem ostro napadli Sessionsa zaradi njegovih prepričanj o državljanskih pravicah. Demokratsko senatorko Elizabeth Warren je, potem ko je spomnila na njegova rasistična prepričanja, vodja republikanske večine v senatu Mitch McConnell prekinil in ji odvzel besedo, na glasovanje pa dal tudi predlog, da se ji prepove govoriti o kolegu v senatu, kar je potem republikanska večina potrdila.



Warrenova je med drugim prebrala pismo pokojnega senatorskega kolega Edwarda Kennedyja, ki je Sessionsa v času kandidature za zveznega sodnika označil za nacionalno sramoto. McConnell jo je že takrat opozoril, potem pa je prebrala še pismo vdove Martina Luthra Kinga Corette Scott King, ki je Sessionsa leta 1986 obtožila ustrahovanja temnopoltih volivcev. Sessions je bil v tistem obdobju zvezni tožilec v Alabami in je neuspešno kandidiral za zveznega sodnika. Senat je takrat zavrnil njegovo kandidaturo zaradi domnevno rasističnih izjav, ki jih je izrekel Sessions, in pripomb, naklonjenih kukuksklanu (KKK).

Po glasovanju je nekdanji vodja KKK-ja David Duke pozdravil Sessionsovo imenovanje. "Trumpovo imenovanje Bannona, Flynna in Sessionsa so prvi koraki projekta, da znova vzamemo Ameriko v svoje roke."

Warrenova je, potem ko so ji prepovedali nagovoriti senat, svoje mnenje izrazila na Facebooku. "Če bo Jeff Sessions samo poskušal na pravosodno ministrstvo vnesti svoje rasizem, seksizem in predsodke, se bomo vsi odzvali na to."

Sessions je šele šesti potrjeni minister v Trumpovi 15-članski vladi. Sessionsa številni vidijo kot tesnega Trumpovega svetovalca na področju protipriseljenske politike, njegove tesne vezi tako s Trumpom kot njegovim svetovalcem Stevom Bannonom pa so za številne razlog za zaskrbljenost, da kot minister ne bo deloval dovolj neodvisno od Bele hiše, še piše BBC.

Gorsuchova kritika Trumpa

Medtem je Trumpov kandidat za vrhovnega sodnika Neil Gorsuch kritiziral predsednika zaradi njegove kritike sodnega sistema. Trumpov tvit, v katerem je napadel zveznega sodnika iz Seattla Jamesa Robarta, je označil za srce lomečega in demoralizirajočega, je potrdil Gorsuchov predstavnik za stike z javnostmi. Gorsuch je kritiko izrekel na srečanju z demokratskim senatorjem iz Connecticuta Richardom Blumenthalom.

K. T.