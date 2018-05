Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Policija sicer ni potrdila, je umore zakrivil Peter Miles, a drugega osumljenca trenutno ne išče. Foto: Reuters Sorodne novice V Avstraliji na farmi našli sedem trupel Dodaj v

Šest članov družine na farmi v Avstraliji naj bi ubil dedek

Avstralija ima strogo zakonodajo o posedovanju orožja

12. maj 2018 ob 14:52

Canberra - MMC RTV SLO, STA

Šest ljudi, katerih trupla so našli na farmi v občini Osmington na jugozahodu Avstralije, naj bi po navedbah krajevnih medijev ubil 61-letni dedek Peter Miles, ki je nato ubil še sebe.

Policija tega sicer ni potrdila, je pa pojasnila, da trenutno ne išče drugega osumljenca. Na posestvu so našli tri puške, ki so bile v Milesovi lasti. Policija sicer ni navedla, ali so bile uporabljene vse tri puške.

Trupla štirih otrok in treh odraslih članov iste družine je policija odkrila v petek. Avstralska televizija ABC, ki se sklicuje na policijske vire, je poročala, da naj bi se na farmi zgodili umori in samomor. Pet trupel so našli v glavnem poslopju farme, dve na prostem.

Poleg Milesa so med umrlimi po danes objavljenih podatkih policije, ki jih povzema nemška tiskovna agencija DPA, še njegova 58-letna žena, tretja odrasla žrtev pa naj bi bila njuna 35-letna hči. Ubiti otroci, stari 13, 12, 10 in osem let, so bili njeni. Vse žrtve so po podatkih policije umrle zaradi strelnih ran. Očeta otrok v času tragedije ni bilo na posestvu.

Redka množična streljanja

Množična streljanja so v Avstraliji redkost, saj ima država strogo zakonodajo o posedovanju orožja. To mora biti registrirano, čeprav v državo prihaja tudi nezakonito orožje. Če se bo potrdilo, da je šlo za množično streljanje, bo to najhujši incident v Avstraliji po pokolu letu 1996, ko je bilo v Port Arthurju na Tasmaniji ubitih 35 ljudi.

