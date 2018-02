Seul: Predsednik Pahor za krepitev odnosov med Slovenijo in Južno Korejo

25 let diplomatskih odnosov med Slovenijo in Južno Korejo

19. februar 2018 ob 15:42

Seul - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor je na prvem uradnem obisku Južne Koreje po prvih srečanjih dejal, da je Slovenija v Južni Koreji našla pomembnega prijatelja in partnerja v tem delu sveta.

"To sta državi, ki imata več skupnega, čeprav sta si zelo daleč, kot bi si mislili na prvi pogled. V mednarodnih zadevah se razumeta in podpirata. Temu razumevanju in naklonjenosti sem želel dati nov zagon. Potrebujemo ga mi in potrebujejo ga oni," je o odnosih med Slovenijo in Južno Korejo povedal Pahor v izjavi za medije.

Pahor se je v Seulu med drugim sešel s predsednikom parlamenta Chung Sye-kyunom in predsednikom etične komisije Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) in nekdanjim generalnim sekretarjem Združenih narodov Ban Ki Munom. Po današnjih pogovorih je dejal, da se v Južni Koreji zastavlja predvsem vprašanje, kako nadaljevati odnose s Severno Korejo po tej otoplitvi v času zimskih olimpijskih iger.

V torek bo v predsedniški palači Pahorja sprejel predsednik države Moon Jae-in, ki si po Pahorjevem mnenju želi več podpore v prizadevanjih za otoplitev odnosov s Severno Korejo. "Pozna moja prizadevanja za mirno reševanje sporov, pozna moja prizadevanja za to, da smo tako rešili nekaj občutljivih vprašanj, in pozna moja prizadevanja za spravo," je pojasnil Moonovo povabilo v Južno Korejo.

Pahor ceni južnokorejskega kolega, ker se je v tej situaciji odločil za tvegano, a razumno odločitev, da stavi v odnosih s Severno Korejo na dialog. "Mislim, da si večina miroljubnega sveta, kamor spada tudi naša Slovenija, želi, da bi predsedniku Moonu uspelo," je še dejal Pahor in izrazil ponos, da je Moon v Sloveniji prepoznal resnega sogovornika za razčiščevanje teh dilem.

Koper kot najbližja pot med vzhodno Azijo in srednjo Evropo

Glede odnosov med Slovenijo in Južno Korejo je Pahor izrazil prepričanje, da Seul išče gospodarskega partnerja v južnem delu Evrope. Tako Chung Sye-kjun kot Pahor sta presodila, da je ena izmed priložnosti za gospodarsko sodelovanje Luka Koper, "saj omogoča najkrajšo in najučinkovitejšo povezavo vzhodne Azije s srednjo Evropo". Slovenski predsednik je še zagotovil, da Južni Korejci kažejo velik gospodarski interes.

Pahor je kot prvi slovenski predsednik uradno obiskal Južno Korejo. Konec tedna si je ogledal zimske olimpijske igre v Pjongčangu, danes in v torek pa ima obveznosti v prestolnici Seul. Z gostiteljem Moonom se bo sešel v torek v modri palači, obisk pa bo sklenil z obiskom demilitarizirane cone na meji med Južno in Severno Korejo, so sporočili iz urada predsednika.

Sporazum o socialni varnosti

V predsednikovi uradni delegaciji je tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak, ki bo v torek podpisala sporazum o socialni varnosti med državama.

J. R.