Seul: Severna Koreja bo jedrski kompleks pred očmi sveta zaprla maja

Trump srečanje s Kimom napovedal za čez tri ali štiri tedne

29. april 2018 ob 08:28

Seul/Washington - MMC RTV SLO, Reuters

Severna Koreja bo jedrski kompleks Pungje Ri zaprla maja, na ta javni dogodek pa bo povabila tudi južnokorejske in ameriške strokovnjake. Donald Trump je medtem izjavil, da se bo s Kim Džong Unom srečal v od treh do štirih tednih.

Po petkovem zgodovinskem srečanju voditeljev Severne in Južne Koreje, Kim Džong Una in Mun Dže Ina, na dan prihajajo podrobnosti njunih pogovorov. Kot so sporočili iz Seula, sta se voditelja zavezala k "popolni jedrski razorožitvi" Korejskega polotoka, a za ta cilj še nista dorekla konkretnih korakov. Kim je sogovorniku tudi obljubil, da bo jedrski kompleks Pungje Ri, kjer je Pjongjang izvedel vse jedrske poskuse, pred očmi vsega sveta zaprl maja.

"Če se bodo ZDA začele pogovarjati s Severno Korejo, bodo ugotovile, da Kim ni človek, ki bi jedrski izstrelek poslal nad Južno Korejo ali čez Tihi ocean v ZDA. Če se bodo Američani z nami začeli pogovarjati, nam bodo začeli zaupati. Zakaj potem tudi sami ne bi izpolnili svojih obljub?" je po poročanju Južnih Korejcev izjavil severnokorejski voditelj. Po njegovih besedah sta v podzemnem kompleksu Pungje Ri še dva dodatna velika predora, ki sta v siloviti eksploziji 3. septembra lani, ko je Pjongjang uspešno preizkusil vodikovo bombo in se je glavni predor zrušil, ostala nepoškodovana.



Znova isti časovni pas

Poleg tega sta se Kim in Mun dogovorila, da bosta uskladila ure in da bosta državi znova prešli v isti časovni pas. Pjongjang je namreč leta 2015 uvedel svoj časovni pas, po katerem je država pol ure za Južno Korejo. V skupnem sporočilu sta se zavezala tudi k načrtovanju štiristranskih pogovorov (z ZDA in Kitajsko), organizaciji srečanja družin, ločenih med korejsko vojno, gradnji oziroma modernizaciji železniških in cestnih povezav med državama in nadaljnjemu skupnemu nastopanju športnikov pod eno zastavo.

Kim-Trump v Singapurju ali Mongoliji?

V soboto sta se po telefonu nato pogovarjala tudi južnokorejski in ameriški predsednik. Trump je Munu izrazil svoje zadovoljstvo nad srečanjem obeh Korej, razmišljala pa sta tudi o mogočih krajih pogovorov Kim Džong Una in Donalda Trumpa. Ameriški mediji za zdaj za najverjetnejši državi srečanja omenjajo Singapur in Mongolijo, ruski mediji pišejo tudi o Vladivostoku. Trump je 75-minutni telefonski klic Muna označil za "dolg in zelo dober pogovor" ter nato tvitnil, da bo do srečanja na štiri oči s Kimom prišlo v treh do štirih tednih. "Trump in Mun sta se strinjala, da je miroljubna in uspešna prihodnost Severne Koreje odvisna od popolne, preverljive in nepovratne jedrske razorožitve," pa so sporočili iz Bele hiše. V Pjongjangu pogovorov uradno niso komentirali.



Še vedno pa ni jasno, ali se je Pjongjang pripravljen odpovedati tudi vsem svojim zalogam jedrskega orožja in balističnih raket. Severnokorejski mediji so o srečanju obeh Korej obsežno poročali, a so se jedrske razorožitve dotaknili le bežno. Večinoma so govorili o temah, kot so mir, blaginja in enotnost obeh Korej.



Zadovoljstvo, a ...

Mednarodna skupnost je petkovo srečanje večinoma pozdravila, a opozorila, da morajo besedam slediti dejanja. Iran je ob tem opozoril, da "Washington ni verodostojen pogajalec, saj ne izpolnjuje svojih zavez", kitajski mediji pa so zapisali, da so pogovori med državama le "obeti brez natančnega načrta".

A. P. J.