Seul: Severna Koreja se je pripravljena pogovarjati z ZDA

Severna Koreja: Zaostrovanje sanckcij je "vojno dejanje"

25. februar 2018 ob 14:00

Pjongčang - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Južnokorejski predsednik Mun Dže In se je pred zaključno slovesnostjo olimpijskih iger srečal s severnokorejskim generalom Kim Yong Cholom. Po srečanju so iz Seula sporočili, da "se je Severna Koreja pripravljena pogovarjati z ZDA".

Že drugi pogovori na visoki ravni med obema Korejama v dveh tednih so trajali približno eno uro. S predsednikom Munom se je pred odprtjem iger srečala tudi severnokorejska delegacija pod vodstvom Kim Yo Jong, sestre severnokorejskega voditelja Kim Džong Una.

Tokrat so se z južnokorejskim vodstvom srečali severnokorejski general in še sedem drugih članov delegacije. Na meji med državama je sicer severnokorejsko delegacijo pričakalo okoli sto protestnikov, ki generalu Kimu pripisujejo krivdo za vrsto napadov na južnokorejske cilje. Najodmevnejše je bilo torpediranje južnokorejske bojne ladje pred skoraj osmimi leti, ki je vzelo 46 življenj.

Že sama napoved njegovega prihoda v Južno Korejo je ta teden sprožila proteste južnokorejskih poslancev, svojcev umrlih mornarjev in mnogih drugih ljudi.



Pjongjang: "Vse omejitve proti nam razumemo kot vojno dejanje"

Po pogovorih so iz Seula sporočili, da je Severna Koreja "zelo pripravljena" na pogovore z Washingtonom. Dodali so, da se Severna Koreja strinja, da bi se morali pogovori med obema Korejama in pogovori med Pjongjangom in Washingtonom odvijati vzajemno. Severnokorejski režim se na te trditve ni odzval, so pa v preteklosti že večkrat zatrdili, da so brez kakršnih koli pogojev pripravljeni sesti za mizo z Američani. A Washington ves čas opozarja, da mora Pjongjang pred tem narediti opazne korake pri razoroževanju.

Sporočilo iz Seula je prišlo v medije le nekaj ur po izjavi Pjongjanga, ki je zadnje ameriške sankcije proti Severni Kotreji označil za "vojno dejanje". "Kot smo že večkrat povedali, vse omejitve, uperjene proti nam, razumemo kot vojno dejanje," je sporočilo severnokorejsko zunanje ministrstvo. Napovedali so tudi maščevanje, če se bodo ZDA Severni Koreji zares "grobo" zoperstavile. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč v petek ob napovedi sankcij dejal, da če sankcije ne bodo delovale, bodo ZDA prešle v drugo fazo, "ki pa bi lahko bila zelo groba".

"Imamo že svoje jedrsko orožje - dragocen meč pravice za zaščito pred grožnjami, kot so ameriške," je zapisalo severnokorejsko zunanje ministrstvo.

Nasprotovanje sankcijam proti kitajskim podjetjem, ki po mnenju Washingtona nezakonito trgujejo s Pjongjangom, je v soboto izrazil tudi Peking. "Kitajska ostro nasprotuje ameriškemu poseganju v tuje pristojnosti in enostranskim sankcijam proti kitajskim podjetjem in posameznikom," je povedal predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Geng Šuang.

V skladu z zadnjim svežnjem sankcij bo namreč kaznovanih 56 pomorskih transportnih podjetij in ladij, ki Pjongjangu pomagajo, da se izogne mednarodnim sankcijam. Gre za devet mednarodnih ladjarskih podjetij iz Kitajske, Hongkonga, Singapurja in Paname ter devet drugih ladij. Na seznamu je tudi 16 podjetij Severne Koreje in 19 njihovih ladij.

Ivanka Trump še naprej v Pjongčangu

Na zaključni slovesnosti iger v Pjongčangu je bila tudi Ivanka Trump, hči in svetovalka ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je pred dnevi pozvala k "maksimalnemu pritisku na Severno Korejo". Trumpova se posebej s severnokorejsko delegacijo ni srečala.

A. P. J.