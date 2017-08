Severna Koreja grozi z napadom na ameriški otok Guam

Trump: Pjongjang se bo "sočil z ognjem in gnevom, kakršnega svet ni videl"

9. avgust 2017 ob 07:51

Pjongjang/Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da se bo Severna Koreja soočila z "ognjem in besom", če bo še naprej grozila ZDA, je Pjongjang zagrozil, da razmišlja o balističnem napadu na ameriški tihomorski otok Guam.

Severnokorejske oblasti so sporočile, da "previdno preučujejo" načrt o napadu na Guam, na katerem živi okoli 163.000 ljudi, na njem pa je tudi ameriško vojaško oporišče, v katerem je več ameriških podmornic, zračno oporišče in oddelek obalne straže. Severnokorejska tiskovna agencija KCNA je še dodala, da bo bil napad z raketami srednjega do dolgega dosega Hwasong-12 izvršen v trenutku, ko bo dal zanj ukaz voditelj države Kim Džong Un.

Trump je grožnjo izrekel, potem ko je časopis Washington Post na podlagi podatkov ameriške obrambne obveščevalne agencije (DIA) v torek poročal, da je Severni Koreji uspelo narediti jedrsko konico, ki je dovolj majhna za namestitev na raketo dolgega dosega. To pomeni, da ima Pjongjang jedrsko orožje, ki ga lahko pošlje na cilj z raketo. Ni sicer še jasno, ali je Severni Koreji uspelo testirati tako imenovano miniaturno jedrsko napravo.

Trump še nikoli tako oster

"Za Severno Korejo bo bolje, da več ne grozi ZDA. Soočili se bodo z ognjem in gnevom, kakršnega svet ni videl," je povedal predsednik ZDA v svojem golf klubu v New Jerseyju, kjer je na delovnih počitnicah. Bela hiša pa je posvarila Pjongjang, da je pripravljena na uporabo sile, če bo to potrebno za ustavitev njenega raketnega in jedrskega programa, a da daje prednost diplomatskim prizadevanjem in sankcijam.

GUAM - MAJHEN, A POMEMBEN OTOK

Guam je 554 kvadratnih kilometrov veliko ameriško ozemlje in je del Mikronezije v zahodnem delu Tihega ocena. Leži med Filipini in Havaji. Otok, na katerem je veliko japonskih in južnoameriških turistov, varuje ameriški protiraketni sistem THAAD, ki so ga ZDA nedavno namestile v Južni Koreji, kar je razjezilo Kitajsko. Prebivalci Guama ob rojstvu dobijo ameriško državljanstvo. Guam ima v ameriškem kongresu svojega predstavnika, ki pa nima glasovalnih pravic. Prebivalci volijo tudi ameriškega predsednika, a ker Guam nima elektorskih predstavnikov, njihovi glasovi nimajo vpliva na končni izid. Približno četrtino otoka zasedajo ameriška vojaška oporišča, v katerih je nastanjenih okoli 6.000 ameriških vojakov. Gre za strateško izjemno pomembno oporišče, saj leži v bližini Južnokitajskega morja, tajvanske ožine in obeh Korej.



Na Guamu niso povečali stopnje ogroženosti

Guverner Guama Eddie Calvo je sporočil, da trenutno ni nobene grožnje, da pa je otok "pripravljen na vse" in da ima strateško obrambo. Dodal je, da je v stikih z Belo hišo in da zaradi grožnje na otoku niso dvignili stopnje ogroženosti. "Guam je ameriška zemlja. Nismo le prostor za vojaško namestitev," je dejal. Predstavnica Guama v ameriškem kongresu, demokratka Madeleine Z. Bordallo, pa je izjavila, da je prepričana, da bodo "ameriške sile zavarovale Guam pred severnokorejsko jedrsko grožnjo". Pozvala je Trumpa, naj pokaže "odločno vodstvo" in sodeluje z mednarodno skupnostjo pri zmanjševanju napetosti.

Nove, že šeste sankcije

Do stopnjevanja napetosti prihaja po tem, ko je Varnostni svet (VS) Združenih narodov v soboto soglasno sprejel nove, doslej najostrejše sankcije proti Severni Koreji. Severna Koreja jih je v odzivu označila za grobo kršitev njene suverenosti. Sporočila je, da se ne bo pogajala o svojem jedrskem in raketnem programu, saj jo ogrožajo ZDA. VS je te, že šeste sankcije, sprejel po poskusih severnokorejskih raket dolgega dosega 3. in 27. julija, ki bi lahko dosegle ozemlje ZDA.

ZDA so tehnično gledano še vedno v vojni s Severno Korejo, saj po korejski vojni med letoma 1950 in 1953 nikoli ni bila podpisana mirovna pogodba, ampak so se spopadi končali le s sklenitvijo premirja.

