Severna Koreja izstrelila novo raketo v Japonsko morje

Sinpo je severnokorejsko podmorniško oporišče

5. april 2017 ob 07:28

Seul - MMC RTV SLO/Reuters

Severna Koreja je po navedbah južnokorejskih oblasti izvedla nov raketni poskus: iz pristanišča Sinpo na vzhodni obali je izstrelila balistično raketo. Kot je sporočilo južnokorejsko obrambno ministrstvo, je dosegla višino 189 kilometrov, po 60-ih kilometrih pa padla v Japonsko morje.

Gre za najnovejšega v nizu raketnih poskusov, za katere Pjongjang trdi, da so miroljubne narave, Zahod pa sumi, da gre za del razvijanja jedrskega programa. Z novim preizkusom je Pjongjang vnovič kršil resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov, ki mu prepovedujejo kakršne koli raketne in jedrske poskuse, poroča BBC.

Japonske oblasti so poskus označile za provokativnega, premier Šinzo Abe ga je opisal kot "novo stopnjo nevarnosti," Južna Koreja pa ga je označila za grožnjo miru in varnosti tako za mednarodno skupnost kot za korejski polotok.

Nov preizkus so izvedli tik pred obiskom kitajskega predsednika Ši Džinpinga v ZDA, kjer bo ena od tem, o katerih bosta razpravljala s predsednikom Donaldom Trumpom, tudi severnokorejski jedrski in raketni program. Kot je znano, si Trump prizadeva, da bi Kitajska s svojim močnim gospodarskim vplivom naredila več za obrzdanje severnokorejskih načrtov na področju jedrskih in raketnih programov.

Ameriški državni sekretar Rex Tillerson je poskus opisal "kot še eno raketo srednjega dometa." "ZDA so dovolj govorile o Severni Koreji. Nimamo dodatnih komentarjev."

K. T.