Severna Koreja izvedla nove preizkuse raket

Trump "opazuje razmere"

26. avgust 2017 ob 10:44

Pjongjang - MMC RTV SLO, STA

Ameriška vojska je sporočila, da je Severna Koreja izstrelila tri balistične rakete kratkega dosega. Dve raketi sta leteli 250 kilometrov, preden sta padli v morje, tretja pa je eksplodirala skoraj takoj po izstrelitvi.

Kot je zatrdil tiskovni predstavnik ameriškega tihomorskega poveljstva Dave Benham, nobena od raket, ki so jih izstrelili blizu kraja Kittaeryong, ni pomenila grožnje za Severno Ameriko ali ameriško tihomorsko območje Guam.

Vse tri rakete so izstrelili v 30 minutah iz severne province Gangwon, letele pa so okoli 250 kilometrov, so sporočili iz Južne Koreje. Dodali so, da južnokorejska vojska pozorno spremlja razmere.

Pjongjang je sicer po raketnem poskusu medcelinske balistične rakete minuli mesec grozil, da načrtuje napad na Guam, a je kasneje sporočil, da načrta "še" ne bodo uresničili, kar je pozdravil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je bil z grožnjami, da bo Severno Korejo zravnal z zemljo, tudi s strani republikancev deležen ostrih kritik, saj se mnogi bojijo, da tovrstni verbalni spopadi med labilnima voditeljema lahko vodijo v katastrofo.

Južnokorejsko-ameriške vojaške vaje

Pjongjang je raketne poskuse izvedel v času, ko v Južni Koreji potekajo skupne južnokorejsko-ameriške vojaške vaje, v katerih Severna Koreja vidi provokacijo in vaje za morebitno invazijo. Prav v času teh vojaških vaj Pjongjang običajno izvaja raketne poskuse.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders je sporočila, da je predsednik Trump seznanjen z raketnimi poskusi in da opazujejo razmere.

Do izstrelitev je prišlo, medtem ko so severnokorejski mediji poročali, da je voditelj Kim Jong-Un nadziral vojaške vaje, na katerih so simulirali napad posebnih enot na otok na meji z Južno Korejo z letali, raketnimi sistemi in havbicami.

K. S.