Severna Koreja "kaže svoje mišice" Trumpu - izstrelila raketo srednjega dosega

ZDA se bodo "izogibale stopnjevanju napetosti"

12. februar 2017 ob 07:43,

zadnji poseg: 12. februar 2017 ob 07:50

Pjongjang/Seul/Washington - MMC RTV SLO/Reuters

Južnokorejska vojska je sporočila, da je njena severna soseda v morje 500 kilometrov vzhodno od korejskega polotoka izstrelila raketo srednjega dosega.

Severna Koreja je raketo srednjega oz. vmesnega dosega izstrelila v bližini mesta Kusong, je po dogodku povedal predstavnik ameriške vojske in dodal, da je raketa letela okoli 500 kilometrov do Japonskega morja. Ob tem tako ameriški kot južnokorejski predstavniki dopuščajo možnost, da je Severna Koreja dejansko razvila nov tip rakete, saj jih je presenetila predvsem višina, ki jo je dosegel izstrelek (približno 550 kilometrov), zavračajo pa ugibanja, da je Severna Koreja dejansko izstrelila medcelinski izstrelek, s čimer je omenjena država že večkrat grozila.

Kazanje mišic, ki je za ZDA pričakovano

Seul je po poročanju agencije Reuters izstrelitev označil za severnokorejsko kazanje mišic ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je napovedal ostrejši pristop do Pjongjanga.

Iz njegovega kabineta so že sporočili, da bodo glede možnega odziva na severnokorejsko provokacijo preučili vse možnosti, vendar se bodo izogibali stopnjevanju napetosti. To najverjetneje pomeni pritisk na Kitajsko, naj umiri svoje zaveznike v Pjongjangu, je za Reuters dejal neimenovani predstavnik ameriške vlade in dodal, da je Trumpova administracija "tovrstno severnokorejsko provokacijo" pričakovala.

Izstrelitev rakete je obsodil tudi japonski premier Šinzo Abe, ki je ravno zaključeval obisk v ZDA, gostitelj Donald Trump pa mu je v zvezi s tem obljubil popolno podporo: "Želim, da vsi razumete in se zavedate, da Združene države Amerike stojijo za svojim zaveznikom Japonsko, 100-odstotno."

T. K. B.